Return to Monkey Island: Limited Run Games kündigt Retail-Version & Collector’s Edition an

Wie Limited Run Games bekannt gab, wird das klassische Adventure "Return to Monkey Island" sowohl in einer Retail-Fassung als auch einer Collector's Edition veröffentlicht. Die Vorbestellungen für Interessenten starten in diesem Monat.

"Return to Monkey Island" wird auch in einer physischen Form veröffentlicht.

Im vergangenen Jahr wurde das Point & Click-Adventure „Return to Monkey Island“, das unter der Aufsicht von Ron Gilbert entstand, für die verschiedenen Plattformen veröffentlicht.

Zum Leidwesen von Sammlern erschien „Return to Monkey Island“ dabei nur in einer digitalen Fassung. Wie die Verantwortlichen von Limited Run Games bekannt gaben, wird das auf physische Versionen von Videospielen spezialisierte Unternehmen hier in die Bresche springen und „Return to Monkey Island“ sowohl in Form einer klassischen Retail-Version als auch einer Collector’s Edition veröffentlichen.

Versorgt werden die PlayStation 4, die PlayStation 5, Nintendos Switch und die Xbox Series X/S. Wer sich sein Exemplar für seine favorisierte Plattform sichern möchte, hat vom 20. Januar 2023 bis zum 5. März 2023 Zeit, seine Kopie auf der offiziellen Website von Limited Run Games vorzubestellen.

Doch welche exklusiven Inhalte werden im Rahmen der Collector’s Edition geboten? Diese Frage beantwortet euch ein Blick auf die folgende Übersicht.

Die Inhalte der Collector’s Edition im Detail

Physische Kopie von Return to Monkey Island

Return to Monkey Island Collector’s Edition Box

Return to Monkey Island Original Soundtrack

Lechuck’s Onboarding Pamphlet

Ein Brief von Ron Gilbert und Dave Grossman

Sammelalbum

Kugelfisch-Stressball

Chum’s Lure Pin

Sammelbarer Goldener Schlüssel

18″ x 24″ Poster

Booklet

„Return to Monkey Island“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Switch erhältlich.

Weitere Meldungen zu Return to Monkey Island.

