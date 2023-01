Spyro the Dragon: Neuankündigung zum 25. Jubiläum angedeutet?

In diesem Jahr feiert die "Spyro the Dragon"-Reihe ihr 25. Jubiläum. Wie die Entwickler von Toys for Bob andeuten, könnte das Studio den Geburtstag der Reihe mit einem neuen Titel beziehungsweise einer passenden Ankündigung begehen.

Bekanntermaßen wird die „Spyro the Dragon“-Reihe im September dieses Jahres ihren 25. Geburtstag feiern. Passend dazu könnten die Entwickler von Toys for Bob eine Neuankündigung zur Serie vorbereiten.

Dies deutet zumindest ein aktueller Tweet des Studios an, in dem von „großen Schritten und einer tollen Stimmung“ für das Jahr 2023 die Rede ist. Riskiert man einen genaueren Blick auf die von Toys for Bob veröffentlichte Grafik, wird man einen Hinweis auf „Spyro the Dragon“ und das 25. Jubiläm der Franchise entdecken.

Ein handfester Hinweis auf eine bevorstehende Ankündigung? Neu sind die Gerüchte um ein neues „Spyro“-Abenteuer zumindest nicht.

Insider berichtete bereits 2020 von einem neuen Spiel

Bereits im März 2020 wies der als verlässliche Quelle geltende Industrie-Insider „The Gaming Revolution“ darauf hin, dass der kommerzielle Erfolg der „Spyro Reignited Trilogy“ dazu geführt haben soll, dass sich Activision Blizzard dazu entschloss, einen weiteren „Spyro“-Titel in Auftrag zu geben. Dieser soll genau wie die Remastered-Sammlung bei den Entwicklern von Toys for Bob entstehen.

Ein weiterer möglicher Hinweis versteckte sich im offiziellen Artbook des 2020 veröffentlichten und ebenfalls von Toys for Bob entwickelten Plattformers „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“. Hier war ein mögliches „Spyro 4“ in Form eines kleinen Eastereggs zu sehen.

Eine offizielle Stellungnahme oder gar eine Bestätigung der Gerüchte rund um das neue „Spyro the Dragon“ lassen jedoch weiter auf sich warten.

Big moves and BIG MOOD for 2023 #LifeatTFB pic.twitter.com/Wna4Ulmerk — Toys For Bob (@ToysForBob) January 10, 2023

