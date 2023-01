Ubisoft: Skull & Bones erneut verschoben und drei Spiele eingestellt

Ubisoft hat es wieder getan: „Skull & Bones“ wurde ein weiteres Mal verschoben. Aber nicht nur den Piratentitel traf es. Ebenfalls wurden drei unangekündigte Spiele eingestellt.

„Skull & Bones“, das nach einer Reihe früherer Verzögerungen zuletzt im März 2023 erscheinen sollte, soll nun im „frühen“ Teil des nächsten Geschäftsjahres des Unternehmens den Markt erreichen. Es läuft von April dieses Jahres bis März 2024.

Zu den eingestellten Spielen heißt es: „Wir müssen sicherstellen, dass wir unsere gesamte Energie darauf verwenden, unsere Marken und Live-Dienste zu den leistungsfähigsten der Branche auszubauen. Aus diesem Grund haben wir beschlossen, zusätzlich zu den vier bereits angekündigten Projekten im Juli 2022 drei weitere zu streichen.“

Bei der Bekanntgabe der Schritte erklärte das französische Unternehmen, dass man „vor großen Herausforderungen“ stehe, da sich „die Branche weiterhin auf Mega-Marken und langlebige Titel verlagert, die Spieler auf der ganzen Welt über verschiedene Plattformen und Geschäftsmodelle hinweg erreichen können“.

Weihnachtsverkäufe sorgten für Enttäuschung

Schon in den vergangenen vier Jahren habe Ubisoft viel Energie verwendet, um die größten Marken, darunter „Assassin’s Creed“, „Far Cry“, „Ghost Recon“, „Rainbow Six“ und „The Division“ an die Trends anzupassen.

„Die Spiele aus dieser Investitionsphase müssen jedoch erst noch veröffentlicht werden, während unsere jüngsten Markteinführungen nicht so gut gelaufen sind wie erwartet“, so Ubisoft. Das Unternehmen musste einräumen, dass die Softwareverkäufe in der wichtigen Weihnachtssaison „deutlich und überraschenderweise langsamer als erwartet“ ausfielen.

„Wir sind eindeutig enttäuscht von unserer jüngsten Leistung. Wir sehen uns mit einer gegensätzlichen Marktdynamik konfrontiert, da sich die Branche weiterhin in Richtung Mega-Marken und immerwährende Live-Spiele verlagert – und das vor dem Hintergrund sich verschlechternder wirtschaftlicher Bedingungen, die sich auf die Verbraucherausgaben auswirken“, so Ubisoft-CEO Yves Guillemot.

Ubisoft geht davon aus, dass die Strategie, langlebige Live-Games zu entwickeln und die größten Marken in „wahrhaft globale Phänomene mit vielfältigen Angeboten über verschiedene Plattformen und Geschäftsmodelle hinweg“ zu verwandeln, zu einer signifikanten Wertschöpfung führen wird. Das Unternehmen erhofft sich darauf ein starkes Wachstum des Umsatzes und des Betriebsergebnisses.

Die Anleger konnte Ubisoft bisher nicht beruhigen. Der Aktienkurs des Unternehmens befindet sich seit Monaten auf Talfahrt. Nach weit über 80 Euro, die noch Anfang 2021 erreicht wurden, sind es aktuell nur noch rund 21 Euro pro Aktie.

