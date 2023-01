Wo Long Fallen Dynasty: Neues Gameplay-Video zeigt den Bosskampf gegen Aoye

Zu den Highlights der kommenden Monate dürfte zweifelsohne das von Team Ninja entwickelte Action-Rollenspiel „Wo Long: Fallen Dynasty“ gehören, das sich für den PC und die Konsolen in Entwicklung befindet.

In Zusammenarbeit mit den Kollegen von IGN stellte das japanische Entwicklerstudio ein weiteres Gameplay-Video bereit, das uns zum einen einen Blick auf den Kampfspeer ermöglicht. Darüber hinaus wird der mächtige Boss Aoye gezeigt, der euch in der Kampagne von „Wo Long: Fallen Dynasty“ das Leben schwer machen wird.

Das besagte Gameplay-Video bringt es auf eine Länge von rund fünf Minuten und steht wie gehabt unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit.

Ein Reise in eine düstere Version von China

Nachdem sich die kreativen Köpfe von Team Ninja bei den Arbeiten an ihren letzten Projekten vor allem von der japanischen Mythologie und Kultur inspirieren ließen, führt unser Weg in „Wo Long: Fallen Dynasty“ in eine fiktive und düstere Version von China zu Zeiten der Han-Dynastie. Ihr übernehmt die Kontrolle über einen namenlosen Helden und nehmt den Kampf gegen eine dunkle Bedrohung auf, die das Land überzieht.

Wie vor wenigen Tagen bestätigt wurde, warten in „Wo Long: Fallen Dynasty“ insgesamt 17 unterschiedliche Waffengattungen auf euch, mit denen ihr euch den verschiedenen Monstern und Bossen stellt. Hinzukommen mehr als 40 unterschiedliche Rüstungen beziehungsweise Ausrüstungsgegenstände, die ihr bei einem Schmied verbessern könnt, um euren Charakter auf die vor ihm liegenden Herausforderungen vorzubereiten.

„Wo Long: Fallen Dynasty“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung. Neben der Standard-Ausgabe werden pünktlich zum Release des Action-Rollenspiels am 3. März 2023 eine Steelbook-Launch-Edition sowie eine Digital-Deluxe-Edition veröffentlicht.

Welche Inhalte im Rahmen der Sonder-Editionen im Detail geboten werden, verraten wir euch hier. Des Weiteren gab Team Ninja kürzlich bekannt, dass „Wo Long: Fallen Dynasty“ nach dem Release mit drei Download-Erweiterungen versehen wird.

Hierbei haben wir es mit „Battle of Zhongyuan“ (Juni 2023), „Eroberer von Jiangdong“ (September 2023) „Umbruch in Jingxiang“ (Dezember 2023) zu tun.

