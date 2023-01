Blade Assault: Termin des Roguelite-Action-Plattformers steht fest

Die Verantwortlichen von PM Studios und Team Suneat haben einen offiziellen Erscheinungstermin für den Roguelite-Action-Plattformer „Blade Assault“ bekanntgegeben. Demnach soll der Titel am 31. März 2023 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und die Nintendo Switch veröffentlicht werden.

Für die PlayStation-Konsolen und die Nintendo Switch wird auch eine physische Version erscheinen, wobei die Launch Edition eine Postkarte sowie Sticker enthalten wird.

Kampf gegen die Korrupten

In „Blade Assault“ werden die Spieler in eine Welt versetzt, die nach dem verheerenden Krieg um den Roten Stein in drei Regionen aufgeteilt ist. Im Außengelände sind Mutanten beheimatet, während die Menschen in die Unterstadt flüchteten und die Reichen sowie Mächtigen in der Himmelsstadt Esperanza eine Heimat gefunden haben.

Als Teil der Widerstandskräfte der Unterstadt wird man gegen das korrupte Militär von Esperanza in den Kampf ziehen. Also bringt ihr die Korrupten mit drei spielbaren Charakteren zur Rechenschaft, die allesamt einen eigenen Spielstil sowie eine besondere Waffe mit sich bringen.

Zudem kann man die Waffen verbessern sowie 200 unterschiedliche Gegenstände verwenden. Ein Freundschaftssystem lässt euch die Beziehungen entwickeln und Belohnungen von NPCs verdienen. Um euch einen Eindruck von „Blade Assault“ zu bieten, haben wir den Launch-Trailer der PC-Version eingebunden, die bereits Anfang 2022 veröffentlicht wurde.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Blade Assault.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren