Dead Space Remake: Neue 2D-Karte soll für mehr Übersicht sorgen

Ende des Monats kehrt der beliebte Survival-Horror-Klassiker „Dead Space“ in Form eines Remakes zurück. Kurz vor dem Release bestätigten die Verantwortlichen der Motive Studios eine weitere Neuerung, auf die sich die Spieler und Spielerinnen freuen dürfen.

Wie Realization-Director Joel MacMillan im Interview mit Inverse bekannt gab, nahm sich das Studio der Karte an, die euch im originalen „Dead Space“ noch in Form eines 3D-Hologramms präsentiert wurde. Auch wenn sich diese Art der Präsentation nahtlos in den optischen Stil des Horror-Abenteuers einfügte, kam die 3D-Karte nicht ohne Kritik davon. Stattdessen wurden mitunter die fehlende Übersicht und die unnötig komplizierte Nutzung der Map kritisiert.

Laut MacMillan nahmen sich die Motive Studios des Feedbacks der Community an und ersetzten das 3D-Hologramm durch eine einfache 2D-Karte.

Entwickler versprechen eine leicht nutzbare Karte

Das mit dieser Änderung verfolgte Ziel: Für mehr Übersicht zu sorgen. „Rückblickend war es etwas frustrierend, wenn man versucht hat, die ursprüngliche Karte zu nutzen oder sie schnell zu lesen“, so MacMillan. „Man musste es irgendwie drehen, um herauszufinden, aus welchem Winkel man am besten sieht, wo sich die Figur befindet und wohin man gehen muss. Wir haben es eher vereinfacht als verschönert, um die Klarheit und Lesbarkeit zu verbessern.“

Die neue 2D-Karte fügt sich in die überarbeitete Nutzeroberfläche des Remakes ein. Zu den weiteren Verbesserungen gehört der generalüberholte Wegfinder, der euch im Vergleich mit seinem Pendant aus dem 2008 veröffentlichten Original nun noch schneller und einfacher an euer aktiviertes Ziel bringen soll.

Das Remake zu „Dead Space“ wird ab dem 27. Januar 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erhältlich sein.

