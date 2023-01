PS5 vs. Xbox Series X/S vs. Switch: Wer wird von den UK-Nutzern als Hauptkonsole bevorzugt?

Vor wenigen Tagen erreichte uns die Meldung, dass das Rennen um die meisterverkaufte Konsole des Jahres 2022 in Großbritannien mit einem denkbar knappen Ergebnis zu Ende ging.

Demnach sicherte sich die Switch vor der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S den Titel der erfolgreichsten Konsole des Jahres. Unter dem Strich lagen die Systeme im UK-Verkaufsjahr 2022 aber gerade einmal 60.000 Einheiten auseinander.

Etwas deutlicher fiel da schon eine aktuelle Umfrage aus, in der die Marktforscher von Ampere Analysis der Frage auf den Grund gingen, welche Plattformen von den britischen Spielern beziehungsweise Spielerinnen im vierten Quartal 2022 als Hauptplattform bevorzugt wurden.

Zumindest die Frage nach dem Gewinner der Umfrage kann sehr eindeutig beantwortet werden. Laut Ampere Analysis gaben 71 Prozent aller Befragten, die die Disc-Version der PlayStation 5 ihr Eigen nennen, an, dass es sich hierbei um die Konsole handelt, die von ihnen am meisten genutzt wird.

Während 49 Prozent der Switch-Besitzer davon sprachen, den Konsolen-Handheld-Hybriden als bevorzugtes System zu nutzen, liegt dieser Wert bei der Xbox Series X bei 48 Prozent. Auf den weiteren Plätzen folgen die Digital-Edition der PlayStation 5 mit einem Wert von 43 Prozent und die Xbox Series S als Schlusslicht, die lediglich von 35 Prozent ihrer Besitzer als Hauptkonsole verwendet wird.

Laut den Analysten von Ampere Analysis ist der hohe Wert der Disc-Version der PlayStation 5 wohl auf die Tatsache zurückzuführen, dass ein Großteil der Spieler und Spielerinnen hier offenbar über keine weitere Konsole verfügt. „Dies erklärt allerdings nicht vollständig die Unterschiede […] zwischen der Disc-basierten PS5-Version und der Xbox Series X von Microsoft, ihrem wichtigsten Konkurrenten auf dem Markt“, so die Analysten weiter.

Weiter führte Ampere Analysis aus, dass der Sieg in der Umfrage nicht automatisch bedeutet, dass auf der PlayStation 5 auch am meisten gespielt wird. Auf der einen Seite spricht der hohe Wert der Disc-Version der PlayStation 5 laut den Marktforschern dafür, dass Sony Interactive Entertainments Strategie, die Nutzer mit hochwertigen Exklusiv-Titeln zu an die Plattform zu binden, aufging.

Auf der anderen Seite könnten die Xbox Series-Konsolen hinsichtlich der Nutzungszeit im Jahr 2023 zu einem ernsthaften Konkurrenten werden, da mit „Starfield“, „Redfall“ oder „Forza Motorsport“ diverse potenzielle First-Party-Highlights erscheinen werden, die vom ersten Tag an im Xbox Game Pass verfügbar sind.

Interesting data from our latest UK consumer research

PS5 owners are more likely to treat it as their primary console compared to all other consoles (71% of owners)

48% of Xbox Series X owners said they use their console the most

Will be interesting how this changes over 2023 pic.twitter.com/UJPIARlIfx

— Piers Harding-Rolls (@PiersHR) January 12, 2023