Sailing Era: Das Segel-Rollenspiel kommt im Sommer auf die Konsolen

Mit „Sailing Era“ liefern der Publisher Bilibili und das Entwicklerstudio GY Games ein Rollenspiel rund um das Segeln. Während die PC-Version ab sofort erhältlich ist, werden für die PlayStation und die Nintendo Switch im Sommer entsprechende Umsetzungen folgen,

Auf den Spuren von Magellan, Cook, Columbus und Co.

In dem Abenteuer steuert ihr eure Flotte, segelt zum Spaß, führt ein eigenes Geschäft, geht eine Romanze ein, kämpft gegen Piraten und erkundet das Landesinnere, während ihr nach Schätzen sucht. Und ihr habt eine Menge zu entdecken, da euch „Sailing Era“ in die Zeit vom 15. bis zum 17. Jahrhundert steckt, in der die Welt durch Seewege miteinander verbunden ist.

Des Weiteren werden eine maßstabsgetreue Karte und eine hochdetaillierte Nachbildung des Ozeans, des Landes, der Monsunströmungen und der Wetterveränderungen eine riesige maritime Welt erschaffen, sodass man auch plötzliche Wetterumschwünge, unvorhersehbare Winde, versunkene Schätze und mehr einstellen muss.

Beinahe 200 einzigartige Häfen voller exotischer Kultur warten auf euren Besuch. Dort könnt ihr euch Vorräte holen, Handel treiben, Kommissionen annehmen, neue Seeleute rekrutieren, investieren und weitere Aktivitäten verfolgen. Die Preise passen sich der Situation in den Häfen an, sodass man durchaus auch höhere Profite erzielen kann.

Auf den Reisen trefft ihr auch bekannte Persönlichkeiten, könnt euer Schiff anpassen, Seeschlachten erleben und Reichtümer ansammeln. Der offizielle Launch-Trailer gewährt einen Blick auf „Sailing Era“:

