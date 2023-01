Schlecht für das Gaming: Ubisofts Fredrik Thylander kritisiert Achievements & Trophäen

Schon kurz nach der offiziellen Einführung durch Microsoft im Jahr 2005 entwickelten sich die Achievements auf der Xbox 360 zu einem äußerst beliebten Feature und zogen verschiedene Nachahmer auf den Plan. Darunter die von Sony Intertactive Entertainment für die PlayStation-Plattformen entworfenen Trophäen, die im Juli 2008 an den Start gebracht wurden.

Bis heute haben die Achievements und Trophäen für viele Spieler und Spielerinnen nichts von ihre Faszination eingebüßt und sorgten dafür, dass mitunter überdurchschnittlich viel Zeit mit einem Spiel beziehungsweise dem Sammeln der Erfolge verbracht wird. Deutlich negativer steht diesem Feature Fredrik Thylander von Ubisoft Massiv gegenüber, der in Achievements und Trophäen eine Funktion sieht, die seiner Meinung nach schlecht für das Gaming an sich ist.

Unter anderen vertritt Thyland laut eigenen Angaben den Standpunkt, dass der Aufwand und die Ressourcen, die in eine Trophäen- oder Achievement-Liste fließen, sinnvoller investiert werden könnten.

Darüber hinaus ist Thyland der Meinung, dass das Sammeln von Erfolgen vom eigentlichen Spiel ablenken und somit negativen Einfluss auf die Nutzererfahrung an sich haben kann. „Unpopuläre Meinung: Erfolge/Trophäen waren schlecht für das Spielen. Es schränkt Spiele ein, es stört und lenkt die Aufmerksamkeit ab und es frisst Ressourcen, die das Spiel hätten verbessern können“, so Thyland in seinem Tweet.

Bei den „The Division“-Machern von Ubisoft Massive arbeitet Fredrik Thylander aktuell als Lead-Gameplay-Designer. Vor seiner Zeit bei Ubisoft Massive bekleidete Thylander bei den „Battlefield“-Machern von DICE verschiedene führende Rollen und war unter anderem für die Achievement- und Trophäen-Liste des originalen „Mirror’s Edge“ aus dem Jahr 2008 verantwortlich.

