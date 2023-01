Season – A letter to the future: Story-Trailer und ein paar Charakter-Infos

Season - A letter to the future:

"Season: A letter to the future" bietet eine ungewöhnliche Spielerfahrung.

Auch Indie-Fans werden im ersten Monat des neuen Jahres versorgt. Am 31. Januar erscheint nämlich das Fahrrad-Abenteuer „SEASON: A letter to the future“ für PS5, PS4 und PC.

Um interessierte Gamer darauf vorzubereiten, hat Scavengers Studio heute einen weiteren Trailer hochgeladen. Hier geht es um die Geschichte und die wichtigsten Charaktere des Spiels.

Bevor es zum Weltuntergang kommt, erkundet ihr mit dem Fahrrad die Welt und sammelt dabei verschiedene Erfahrungen. Dokumentiert und fotografiert eure Umwelt, so lange es noch möglich ist.

Kochi, Maytora und Easel vorgestellt

Auf eurer Reise begegnet ihr drei wichtigen Figuren. Einer davon heißt Kochi, der euch auf eine Radtour mitnimmt. Dabei führt es euch durch ein Tal, das kurz vor einer Überschwemmung steht.

Ein weiterer Charakter nennt sich Maytora. Sie ist eine „Außenseiterkünstlerin“, die mittels ihrer Skulpturen die Geschichte des vorher erwähnten Tals dokumentiert. Der Spieler ist ihr letzter Zeitzeuge.

Zuletzt haben wir Easel, den letzten Mönch des Tals. Seit er von seinen Freunden und Lehrmeistern zurückgelassen wurde, wartet er alleine auf den Wechsel der Jahreszeit.

Das Gameplay konzentriert sich stark auf die Erkundung der Spielwelt. Dabei müsst ihr in einer seltsamen Welt verschiedene Rätsel lösen. Steigt jederzeit von eurem Fahrrad ab, um ein Aufnahmegerät zu verwenden. Ihr könnt damit alle möglichen Elemente aufnehmen, wozu Klänge, Stimmen alter Menschen und Spuren aus vergangenen Jahreszeiten gehören. Früher oder später seid ihr in der Lage, die Geschichte hinter allem zu verstehen.

