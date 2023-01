DICE Awards: Zwölf Nominierungen für God of War Ragnarök

Die Academy of Interactive Arts & Sciences (AIAS) hat die Nominierungen für die 26. DICE-Awards angekündigt. Die Vergabe erfolgt einmal mehr in unterschiedlichen Kategorien, wobei das neuste Kratos-Abenteuer „God of War Ragnarök“ besonders viele Chancen hat, ausgezeichnet zu werden.

Nominiert wurde der PlayStation-Titel unter anderem in den Kategorien beste Art-Direction, beste Original-Musik, beste Story, herausragende technische Leistung und Adventure des Jahres. Gleiches gilt für das Spieldesign und die Game-Direction. Zudem hat „God of War Ragnarök“ die Chance, zum besten Spiel des Jahres gewählt zu werden. Insgesamt kommt der Titel auf zwölf Nominierungen.

Die diesjährige Preisverleihung wird gemeinsam von Greg Miller von Kinda Funny und Stella Chung von IGN moderiert. Die Gewinner werden am 23. Februar 2023 bei der Preisverleihung in Las Vegas gekürt.

Die Nominierungen in der Übersicht

Herausragende Leistung im Bereich Animation

Cuphead – The Delicious Last Course

Elden Ring

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Moss: Book 2

Herausragende Leistung in Art Direction

Call of Duty: Modern Warfare 2

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Stray

The Callisto Protocol

Herausragende Leistung eines Charakters

Call of Duty: Modern Warfare 2 – Alejandro Vargas

God of War Ragnarök – Atreus

God of War Ragnarök – Kratos

Horizon Forbidden West – Aloy

Return to Monkey Island – Guybrush Threepwood

Herausragende Leistung in der Originalmusikkomposition

A Plague Tale: Requiem

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Metal: Hellsinger

Moss: Book 2

Herausragende Leistung im Audiodesign

A Plague Tale: Requiem

Call of Duty: Modern Warfare 2

God of War Ragnarök

Gotham Knights

Somerville

Herausragendes Achievement in Story

Elden Ring

God of War Ragnarök

I Was a Teenage Exocolonist

Immortality

Norco

Herausragende technische Leistung

A Plague Tale: Requiem

Elden Ring

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Teardown

Actionspiel des Jahres

Bayonetta 3

Grounded

Neon White

Sifu

Vampire Survivors

Abenteuerspiel des Jahres

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Norco

Stray

Tunic

Familienspiel des Jahres

Disney Dreamlight Valley

Kirby’s Dream Buffet

Lost in Play

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Trombone Champ

Kampfspiel des Jahres

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R

MultiVersus

Rumbleverse

SpiderHeck

The King of Fighters XV

Rennspiel des Jahres

F1 22

Gran Turismo 7

Need for Speed Unbound

Rollenspiel des Jahres

Citizen Sleeper

Elden Ring

Weird West

World of Warcraft: Dragonflight

Xenoblade Chronicles 3

Sportspiel des Jahres

FIFA 23

Mario Strikers: Battle League

MLB The Show 22

NBA 2k23

OlliOlli World

Strategie-/Simulationsspiel des Jahres

Dwarf Fortress

Ixion

Marvel’s Midnight Suns

Potion Craft: Alchemist Simulator

Warhammer 40,000: CHaos Gate – Demonhunters

Immersives Reality-Spiel des Jahres

Cosmonious High

Moss: Book 2

Red Matter 2

Tenatcular

The Last Clockwinder

Herausragende Leistung für ein Independent-Game

Immortality

Neon White

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Tunic

Vampire Survivors

Mobile-Spiel des Jahres

Diablo Immortal

Gibbon: Beyond the Trees

Immortality

Marvel Snap

Poinpy

Online-Spiel des Jahres

Call of Duty: Modern Warfare 2

FIFA 23

Final Fantasy XIV: Endwalker

Marvel Snap

Rumbleverse

Herausragende Leistung im Spieldesign

Elden Ring

God of War Ragnarök

Marvel Snap

Tunic

Vampire Survivors

Herausragende Leistung in der Spielregie

Elden Ring

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Immortality

Tunic

Spiel des Jahres

Elden Ring

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Stray

Vampire Survivors

Im vergangenen Jahr wurde im Zuge der DICE-Awards das hervorragende Koop-Spiel „It Takes Two“ zum Game of the Year erklärt. Auch Spiele wie „Ratchet & Clank: Rift Apart“ konnten abräumen. Eine Übersicht über die letztjährigen Gewinner offenbart die verlinkte Meldung.

