God of War Serie: Synchronsprecher mit Fan-Casting von Bautista nicht zufrieden

Amazon hatte kürzlich angekündigt, an einer Serien-Adaprion von „God of War“ für seinen Streaming-Dienst Prime Video zu arbeiten. Als Darsteller bringt sich jetzt der Synchronsprecher Christopher Judge ins Gespräch und ist vom Fan-Casting von Dave Bautista wenig begeistert.

Nachdem es bereits Gerüchte zu einer Verfilmung gab, bestätigte Amazon im Dezember 2022, an einer Adaption des Soft-Reboots von „God of War“ aus dem Jahr 2018 zu arbeiten. Diese soll in Zusammenarbeit von Amazon, Sony Pictures und den PlayStation Studios entstehen und auf Amazons Streaming-Service Prime Video ausgestrahlt werden.

Wenn es nach den Fans gehen würde, sollten Wrestler wie Triple H oder Dave Bautista in die Haut von Kratos schlüpfen. Das scheint seinem Synchronsprecher und Schauspieler Christopher Judge jedoch gar nicht zu passen, der lieber sich selbst in der Rolle sehen würde.

Judge sieht sich selbst in der Rolle des Kratos

Bereits im letzten Jahr hatten sich Fans in den sozialen Medien über einen möglichen Darsteller für die damals noch nicht offizielle Adaption ausgetauscht. Hoch in der Gunst der Spieler standen damals etwa die Wrestler Triple H oder Braun Strowman. Schon damals haben sich aber einige Fans gefragt, warum diese Wrestler die Rolle übernehmen sollten, wenn Christopher Judge buchstäblich der God of War sei. Judge meldete sich damals schon zu der Debatte und stimmte dem Vorschlag zu seinem Casting zu.

Nach der offiziellen Bestätigung des Projekts wird unter anderem der ehemalige Wrestler und beliebte Schauspieler Dave Bautista mit der Rolle des Kratos in Verbindung gebracht. Bautista ist unter anderem als Drax in Marvels „Guardians of the Galaxy“ bekannt und bringt sich selbst immer wieder für eine ganz andere Videospielverfilmung ins Gespräch: Bautista würde liebend gerne die Rolle des Marcus Fenix in einer Adaption von „Gears of War“ übernehmen.

Nun wird Bautista von einigen Medien und Fans als Kratos in der Serie zu „God of War“ gehandelt. „…und es wurde gesagt, dass ich den Raum nicht lesen kann“, antwortete Christopher Judge auf Twitter selbst zu den Spekulationen. Nach dieser Antwort meldete sich Judge noch einmal mit ein wenig mehr Nachdruck zu Wort: „Versteht mich nicht falsch, ich finde Dave Bautista großartig, aber…“

