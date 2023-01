Skull & Bones: Neuer Termin soll schon bald verkündet werden

Wie in dieser Woche bestätigt wurde, wird sich das Piraten-Abenteuer "Skull & Bones" auf das kommende Geschäftsjahr verschieben. Einen neuen Termin möchte Ubisoft laut eigenen Angaben schon bald nennen.

Nachdem es um Ubisofts Langzeitprojekt „Skull & Bones“ zuletzt recht still wurde, kam die Meldung, dass der Release ein weiteres Mal verschoben werden musste, für die meisten wohl wenig überraschend.

Wie der verantwortliche Publisher Ubisoft in dieser Woche einräumte, entschloss sich das Unternehmen dazu, das Piraten-Abenteuer auf das Geschäftsjahr 2023/2024 (1. April 2023 – 31. März 2024) zu verschieben. Einen konkreten Termin nannte Ubisoft zwar nicht, wies in einer aktuellen Mitteilung an die Community jedoch darauf hin, dass der neue Releasetermin von „Skull & Bones“ schon bald genannt werden soll.

Selbiges gilt laut dem Publisher übrigens für die Termine zu den Testphasen, mit denen die Entwickler „Skull & Bones“ vor dem Release ausgiebig prüfen möchten.

Feedback beim finalen Feinschliff von großer Bedeutung

Gegenüber den Kollegen von Kotaku versicherte ein Sprecher von Ubisoft, dass „Skull & Bones“ an sich fertiggestellt wurde. Allerdings möchten die Entwickler das Feedback aus internen Playtests nutzen, um im Zuge des finalen Feinschliffs noch einmal Hand an ihr Projekt zu legen. Gleichzeitig soll die zusätzliche Entwicklungszeit genutzt werden, um beim allgemeinen Balancing des Piraten-Abenteuers nachzubessern.

Zumal es mit dem Release des Titels noch lang nicht getan sein soll. Stattdessen möchte Ubisoft „Skull & Bones“ nach dem Launch über einen längeren Zeitraum mit Updates und neuen Inhalten unterstützen. Weitere Details zur geplanten Post-Launch-Unterstützung werden laut den Verantwortlichen zu gegebener Zeit folgen.

Weitere Meldungen zu Skull & Bones:

In dieser Woche kündigte Ubisoft übrigens nicht nur die Verschiebung von „Skull & Bones“ an. Darüber hinaus wurde die neueste Episode des „The Deck“ genannten Formats bestätigt, die am heutigen Freitag Abend ab 18 Uhr unserer Zeit auf der Streaming-Plattform Twitch zu sehen sein wird.

Versprochen werden verschiedene neue Details zu „Skull & Bones“.

Weitere Meldungen zu Skull & Bones, Skull and Bones.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren