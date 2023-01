Marvel Games: Unternehmen zeigt sich offen gegenüber erwachseneren Spielen

Das Marvel Cinematic Universe und seine Helden sind im Grunde genommen für die ganze Familie gedacht. Auch wenn Marvel mit Verfilmungen wie „Logan“ und „Deadpool“ sowie Serien wie „Daredevil“ und The Punisher“ auch erwachsene und brutale Geschichten zu erzählen weiß.

Wie es mit einem M-Rating bei kommenden Marvel-Spielen aussehen könnte, dazu äußerte sich kürzlich Bill Rosemann, Vizepräsident von Marvel Games. So habe das Unternehmen bereits über Spiele mit einer Einstufung für Erwachsene gesprochen. Man könne dies jedoch nicht mit allen Charakteren machen.

Erwachseneres Setting sollte auch zur Figur passen

„Es ist etwas, worüber wir gesprochen haben und es geht um den Charakter, Authentizität, Angemessenheit, Macht und Verantwortung“, so Rosemann in dem Interview. „Die Macht besteht darin, dass wir mit diesen großartigen Charakteren arbeiten können. Die Verantwortung besteht darin, sie richtig zu nutzen. Man kann versuchen, ein erwachsenes Spiel mit beliebigen Charakteren zu machen. Wäre es richtig, ein erwachsenes Power-Pack-Spiel zu machen? Nein, das würde nicht zum Thema und zu den Figuren passen.“

Marvel würde dieses Thema sehr ernst nehmen. Es ginge darum, diesen erwachsenen Weg verantwortungsvoll zu gestalten, vermarkten und zu verkaufen. Die Vergangenheit von Marvel sei voll von Geschichten mit den unterschiedlichsten Abstufungen. Wichtig wäre, dass diese Abstufungen auch zu der jeweiligen Figur passen und das, was vermarktet wird, in die richtigen Hände und an das richtige Publikum gelangen würde. „Unsere Verantwortung ist es, es für die Figur, das Publikum und Marvel selbst richtig zu machen“, so der Vizepräsident von Marvel Games.

Derzeit arbeitet das Studio Insomniac Games an „Marvel’s Wolverine“, das laut Microsoft bereits in diesem Jahr erscheinen könnte. Laut dem Creative Director Brian Horton soll es sich bei „Wolverine“ um ein Spiel in „full size“ und mit einem erwachsenen Ton handeln. Ob dies jedoch auch bedeutet, dass das Spiel ein M-Rating anstrebt, ist bislang nicht bekannt.

