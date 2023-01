PlayStation VR2: Neues Video fasst die Features zusammen

In wenigen Wochen wird der Nachfolger des erfolgreichen PlayStation VR erscheinen. Was die Hardware zu bieten hat, fasst das hiesige Youtube-Label von PlayStation in einem Video zusammen.

PlayStation VR2 wurde in den vergangenen Monaten umfangreich vorgestellt und befindet sich auf dem Weg in den Handel. Zunächst kann die 600 Euro teure Hardware aber nur über PlayStation Direct vorbestellt werden.

Doch was erwartet die Spieler mit der neuen Virtual Reality-Brille, die sechseinhalb Jahre nach der ersten Generation ins Rennen geschickt wird? Eine grobe Zusammenfassung liefert ein neues Video von Inside PlayStation. Es ist der offizielle Youtube-Kanal der Sony Interactive Entertainment Deutschland GmbH.

Foveated Rendering, Grafik und mehr

Im mehr als sieben Minuten langen Video, das unterhalb dieser Zeilen eingebettet ist, werden verschiedene Aspekte von PlayStation VR2 vorgestellt. Nach der Einführung rücken das Gerät ansich, die Grafik, die Controller und auch die Spiele in den Fokus. Erklärt werden zudem die neuartigen Vibrationen, die Augensteuerung und natürlich auch das Foveated Rendering.

Spieler, an denen die Berichterstattung der vergangenen Monate nicht vorbei ging, werden mit dem Video keine großartigen neuen Erkenntnisse gewinnen. Interessenten, die sich bisher nicht allzu sehr mit dem Thema beschäftigt haben, erhalten hingegen eine recht kompakte Zusammenfassung dessen, was sie in wenigen Wochen erwartet.

Erscheinen wird PlayStation VR2 am 22. Februar 2023. Nutzer der Hardware benötigen zwingend eine PS5, da es sich um kein Standalone-Headset handelt. Immerhin: Verglichen mit der ersten PSVR-Generation erfolgt der Anschluss an die Konsole recht simpel. Ein zusätzliches Modul und eine wilde Verkabelung sind nicht notwendig. Stattdessen wird PSVR2 mit nur einem Kabel an die PS5 angeschlossen. Das Tracking erfolgt über interne Kameras.

Weitere Meldungen zu PlayStation VR2:

Über Neuerungen wie die 4K-Auflösung samt HDR und die Sense-Controller mit Berührungserkennung berichten wir in den vergangenen Wochen mehrfach. Auf der offiziellen Produktseite des Headsets sind alle Funktionen noch einmal animiert und bebildert aufgeführt. Bestellungen der Hardware sind wie anfangs erwähnt über PlayStation Direct möglich.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu PlayStation VR2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren