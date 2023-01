PS5: Separates Laufwerk auch mit aktueller Digital Edition kompatibel?

Dem Vernehmen nach können Spieler bald eine PS5 erwerben, die über ein abnehmbares und modular einsetzbares Disk-Laufwerk verfügt. Doch wird dieses auch mit der aktuellen Digital Edition der PS5 kompatibel sein? Der Insider Tom Henderson trübt in einem Tweet die Hoffnung.

Gerüchten zufolge wird Sony in diesem Jahr ein neues Modell der PS5 auf den Markt bringen. Es soll sich um eine modulare Konsole handeln, bei der sich das Disk-Laufwerk abnehmen bzw. anstecken lässt.

Das bedeutet in der Praxis, dass die Entscheidung der Kunden mehr oder weniger reversibel ist. Wählen sie zunächst die neue Digital Edition der PS5, können sie das Laufwerk ganz simpel nachkaufen und an die Konsole anstecken. Sollten sie das Bundle mit Laufwerk erwerben und Disks nicht benötigen, steht einem Verkauf nichts im Wege.

Beim Launch-Modell der PS5 sind keine nachträglichen Anpassungen vorgesehen. Kunden können sich aktuell entweder für oder gegen das Disk-Laufwerk entscheiden, was zu einem Preisunterschied von 100 Euro führt. Eine nachträgliche Änderung ist nur mit einem Neukauf der kompletten Konsole möglich.

Ist das Disk-Laufwerk abwärtskompatibel?

Doch können Besitzer der aktuellen Digital Edition der PS5 darauf hoffen, dass das optional erhältliche Disk-Laufwerk, das Gerüchten zufolge mit der neuen Version der PS5 den Handel erreichen wird, aus ihrer Konsole eine PS5 mit Laufwerk macht?

Der in der Regel gut informierte Insider Tom Henderson versuchte in einem Tweet, die Hoffnungen der Spieler zu dämpfen. Zunächst verwies er darauf, dass mit Ausnahme des neuen Laufwerk-Konzepts keine großen Hardware-Änderungen geplant sind. Außerdem schrieb er: „Das Disk-Laufwerk wird wahrscheinlich nicht mit der aktuellen digitalen Version kompatibel sein.“

In Stein gemeißelt scheint seine Aussage nicht zu sein. Denn auf Insider Gaming schrieb er in einem Update zu einer vorangegangenen Meldung ergänzend: „Aber das könnte sich mit größeren Software-Updates ändern.“

Im besagten Update widerlegte Henderson ebenfalls die Annahme, dass sich das neue Modell der PS5 bereits in den Händen von Spieleentwicklern befindet. Hierbei handele es sich um ein Missverständnis.

„Die neue Konsole muss nicht in den Händen der Entwickler sein, da sie fast identische Spezifikationen wie die ursprüngliche PlayStation 5 haben wird, so die Quellen“, meint Henderson. Vielmehr befinde sich die Konsole in den Händen einiger Sony-Mitarbeiter.

Während weiterhin unklar ist, wann die unangekündigte Konsole den Markt erobern soll, ergeben sich mit dem neuen Konzept nicht nur Vorteile für Spieler. Ebenfalls kann Sony die Produktion vereinheitlichen und nur ein einziges Modell der PS5 produzieren. In der weiteren Logistik wird die Konsole dann je nach Bedarf mit dem Disk-Laufwerk zusammengeführt.

