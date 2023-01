The Last of Us: Multiplayer laut Druckmann das bisher „ehrgeizigste Projekt“

The Last of Us:

In einem Interview hat Naughty Dogs Neil Druckmann kürzlich über das kommende Multiplayer-Spiel im Universum von „The Last of Us“ gesprochen. Dabei soll es sich um das „ehrgeizigste Projekt“ handeln, dass das Studio je gemacht hat.

Noch ist nicht viel über das kommende Multiplayer-Projekt zu „The Last of Us“ bekannt. Im Juni 2022 hatte Naughty Dog bestätigt, an einem eigenständigen Multiplayer-Titel zu arbeiten. In dem Spiel sollen völlig neue Charaktere sowie ein ganz neuer Schauplatz auftauchen.

In einem Interview hat Neil Druckmann, Co-Präsident von Naughty Dog, angegeben, dass es sich bei dem Spiel um das bislang „ehrgeizigste Projekt“ handeln soll. Das Studio soll zudem bereits seit einer ganzen Weile an dem Titel arbeiten.

Multiplayer soll die Welt von „The Last of Us“ erweitern

Bei der Ankündigung des Multiplayer-Projekts gab Druckmann an, dass das Spiel durchaus die Größe der Singleplayer-Abenteuer haben und die Nutzer langfristig beschäftigen soll. Laut einer Stellenanzeige, die im letzten Oktober aufgetaucht ist, könnte das Spiel kostenlos spielbar sein und sich etwa durch Mikrotransaktionen finanzieren. Dem Insider Jeff Grubb zufolge soll das Spiel „sehr Live-Service-lastig“ sein.

In einem kürzlich erfolgten Interview mit den Kollegen von ComicBook gab Neil Druckmann an, dass es sich bei dem Multiplayer zu „The Last of Us“ um das ehrgeizigste Projekt des Studios handeln soll. Die Entwickler hätten mit den Arbeiten schon begonnen, noch bevor „The Last of Us Part 2“ veröffentlicht wurde. Naughty Dog wolle mit dem Titel die Welt von „The Last of Us“ vergrößern und weiterhin eine Geschichte erzählen wollen, dieses Mal nur in einem Multiplayer-Szenario.

Weitere Meldungen zum Thema:

Weiter wollte Druckmann jedoch nicht auf die kommenden Projekte des Studios eingehen. Vorherige Titel von Naughty Dog, wie etwa „Uncharted 4: A Thief’s End“ und „The Last of Us Part 2“ seien zu früh angekündigt worden. Dies hätte zu Problemen mit der Work-Life-Balance der Angestellten geführt. Zudem würde das Studio an einem weiteren Titel arbeiten, über das Druckmann jedoch noch nicht sprechen wolle.

Quelle: TheGamer

