Beyond Good & Evil 2: Soll sich noch immer in Entwicklung befinden

Nachdem Ubisoft erst in der letzten Woche drei unangekündigte Spiele komplett gestrichen hat, gibt es anscheinend doch noch gute Nachrichten für Fans von „Beyond Good & Evil 2“. Das lang erwartete Spiel soll noch immer in Arbeit sein.

Am 11. Januar musste Ubisoft bei der letzten Investorenkonferenz einige tiefe Einschnitte verkünden. Nicht nur wurde das Piratenspiel „Skull and Bones“ wieder einmal verschoben, drei noch unangekündigte Titel wurden gleich ganz eingestellt. Das Unternehmen machte dafür das schwache Finanzjahr 2022 verantwortlich.

Fans des bereits lange erwarteten „Beyond Good & Evil 2“ können nun aber anscheinend aufatmen. Auf Nachfrage der Kollegen von PCGamesN bestätigte Ubisoft, noch immer an dem Titel zu arbeiten.

Fans warten schon über 14 Jahre auf das Spiel

In einem exklusiven Gespräch mit PCGamesN hatte Ubisoft bestätigt, dass die Entwicklung von „Beyond Good & Evil 2“ von den kürzlich angekündigten Spiele-Streichungen nicht betroffen sei. „Die Entwicklung von Beyond Good and Evil 2 ist im Gange und das Team arbeitet hart daran, ihr ehrgeiziges Versprechen einzulösen“, so ein Ubisoft-Sprecher. Welche Titel stattdessen eingestellt wurden, ist bislang noch nicht bekannt.

2008 gab es einen ersten Trailer zu dem Nachfolger des 2003 veröffentlichten Action-Adventures „Beyond Good & Evil“. 2009 folgte dann die offizielle Ankündigung, dass Ubisoft an einem „Beyond Good & Evil 2“ arbeitet. 2017 erneuerte das Studio auf der E3 sein Versprechen, an dem Titel festzuhalten. Auf Bilder zu „Beyond Good & Evil 2“ warten die Fans bislang jedoch vergeblich. Das Spiel hat im vergangenen Oktober erst einen neuen Rekord für die längste Entwicklungszeit aufgestellt und damit „Duke Nukem Forever“ aus dem Jahr 2011 überholt.

Über 14 Jahre ist „Beyond Good & Evil 2“ mittlerweile in der Entwicklung. Und angeblich soll es noch eine ganze Weile dauern, bis das Spiel erscheinen könnte. Dem Insider Tom Henderson nach soll sich der Titel nämlich noch in einer frühen Produktionsphase befinden. Dazu soll das Gameplay offenbar komplett überarbeitet worden sein.

Quelle: PCGamesN

