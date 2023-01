Hogwarts Legacy: Eigener Charakter kann vom Besen fallen und sterben

Während sich der Release von „Hogwarts Legacy“ nähert, werden nach und nach auch die Synchronsprecher enthüllt, die die zahlreichen Charaktere des Spiels vertonen. Sebastian Croft wird dem männlichen Protagonisten seine Stimme leihen, während Amelia Gething die Rolle der weiblichen Zauberschülerin übernimmt. In ihrer Ankündigung enthüllte Gething auch zwei Arten, wie der eigene Charakter in dem Spiel zu Tode kommen kann.

Von Drachen-Kebabs und Besen-Unfällen

Über Instagram kündigte Amelia Gething an, der weiblichen Protagonistin in „Hogwarts Legacy“ ihre Stimme zu leihen. Gething ist eine britische Schauspielerin, die unter anderem in dem Historiendrama „The Spanish Princess“ und der 2022 veröffentlichten Biographie „Emily“ zu sehen war. Sebastian Croft ist unter anderem aus den Netflix-Produktionen „Love, Death & Robots“ und „Heartstopper“ bekannt und wird den männlichen Zauberer vertonen.

In ihrem Instagram-Beitrag verriet Gething, dass sie die letzten drei Jahre an „Hogwarts Legacy“ gearbeitet hat. „Holt euch eine Kopie des Spiels wenn ihr hören wollt, wie ich von einem Drachen gebraten werde oder von einem Besen in meinen unvermeidlichen Tod stürze“, so die Schauspielerin. Auf Reddit fragten sich die Nutzer, wie der eigene Charakter vom Besen fallen kann, da der Zauber-Sport Quidditch nicht Teil des Spiels ist. Die Länge der Synchronisierungs-Arbeiten lässt die Spieler zudem vermuten, dass „Hogwarts Legacy“ eine Menge gesprochene Dialoge enthält.

Amelia Gething und Sebastian Croft sind nicht die einzigen Synchronsprecher, die in dieser Woche für „Hogwarts Legacy“ enthüllt wurden. Zuletzt wurde bekannt, dass der bekannte Schauspieler Simon Pegg die Rolle des Schulleiters Phineas Nigellus Black übernimmt. Laut Pegg soll es sich bei dem Charakter weder um einen guten Lehrer, noch einen engagierten Schulleiter handeln. „Er ist eigentlich ein ziemlicher Idiot“, verriet Simon Pegg in einem Video.

