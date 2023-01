Like a Dragon Ishin: Riki Takeuchi spricht über seine Rolle als Takeda Kanryusai

Wenige Wochen vor dem Release im Westen wurde ein neues Entwickler-Tagebuch zu "Like a Dragon: Ishin" veröffentlicht. In diesem kommt der japanische Synchronsprecher Riki Takeuchi zu Wort, der über seine Rolle als Takeda Kanryusai spricht.

"Like a Dragon: Ishin" erscheint nächsten Monat in Europa.

Ende des kommenden Monats findet das ursprünglich im Jahr 2014 veröffentlichte „Yakuza“-Spin-off „Like a Dragon: Ishin“ endlich den Weg in den Westen.

Die Umsetzung für den PC sowie die Konsolen bekommt neben einer komplett überarbeiteten Grafik auf Basis der Unreal-Engine 4 auch diverse neue Inhalte wie zusätzliche Charaktere spendiert. Darunter Takeda Kanryusai, der in der Geschichte von „Like a Dragon: Ishin“ seine ganz eigenen Motive verfolgt und vom japanischen Synchronsprecher Riki Takeuchi verkörpert wird, den Fans der Reihe bereits durch seine Rolle als Hiroki Awano in „Yakuza Zero“ kennen dürfen.

In einem frisch veröffentlichten Entwickler-Tagebuch spricht Takeuchi ein wenig über seine Rolle als Takeda Kanryusai und die Arbeiten an „Like a Dragon: Ishin“ an sich.

Handfeste Action mit vier Kampfstilen

Genau wie die Hauptableger warten auch in „Like a Dragon: Ishin“ zahlreiche Kämpfe darauf, von euch gemeistert zu werden. Dabei greift ihr auf vier unterschiedliche Kampfstile mit individuellen Stärken und Fertigkeiten zurück. Während beim Brawler-Stil in erster Linie auf wuchtige Angriffe gesetzt wird, kommen beim Wild-Dancer-Stil ein Katana und eine Schusswaffe zum Einsatz. Hinzukommen der Gunman- und der Swordsman-Stil, deren Namen bereits deutlich machen dürften, mit welchen Waffen hier gekämpft wird.

„Erlebe hautnahe Kämpfe, die Feuerwaffen und Schwerter aus der Feudalzeit kombinieren, während die Spieler zwischen vier verschiedenen Kampfstilen wechseln: Schwertkämpfer, Schütze, wilder Tänzer und Schläger. Eine große Auswahl an verschiedenen Waffen markiert den historischen Übergang zwischen klassischem Schwertkampf und moderner bewaffneter Kriegsführung“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„Like a Dragon: Ishin“ erscheint hierzulande am 21. Februar 2023 und wird euch in die Zeit der Samurai verfrachten. Genauer gesagt in das Kyoto des Jahres 1860, in dem ihr in der Rolle von Sakamoto Ryoma alias Kazuma Kiryu eine dunklen Verschwörung auf den Grund geht.

