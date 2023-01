Call of Duty Warzone 2.0: Spielerzahlen sollen schneller als erwartet sinken

Wenige Tage nach dem offiziellen Release des Battle-Royal-Shooters erreichte uns im vergangenen November die Meldung, dass „Call of Duty: Warzone 2.0“ einen erfolgreichen Start hinlegte.

Demnach brachte es der Titel nach nur fünf Tagen auf 25 Millionen registrierte Spieler beziehungsweise Spielerinnen. Dass die Spitzenwerte nicht auf Dauer gehalten werden können, ist bei Multiplayer-Titeln nicht ungewöhnlich. Wie „Charlie Intel“ unter Berufung auf mit der Sachlage vertraute Quellen berichtet, sollen die Spielerzahlen bei „Call of Duty: Warzone 2.0“ allerdings schneller als erwartet sinken.

„Wir haben von mehreren Leuten erfahren, dass die Spielerzahlen nach der Pause stärker als erwartet gefallen sind. Aktuell ist unklar, was das für das bedeutet, was sich ändern soll. Ich hoffe, wir bekommen bald ein paar gute Updates!“, so „Charlie Intel“.

Eine Entwicklung, die unter anderem auf die Tatsache zurückgeführt wird, dass die Community mit diversen Entscheidungen der Entwickler unzufrieden ist. Da eine offizielle Stellungnahme seitens Activision Blizzard beziehungsweise der verantwortlichen Entwickler noch aussteht, ist aktuell unklar, in wie weit die Angaben von „Charlie Intel“ den Tatsachen entsprechen.

In den vergangenen Wochen klagten die Spieler und Spielerinnen von „Call of Duty: Warzone 2.0“ unter anderem über fehlenden Content-Nachschub. Auch das verhältnismäßig langsame Spieltempo, Probleme bei der Verbindung oder die Tatsache, dass diverse Features aus dem ersten Teil weiterhin auf sich warten lassen, wurden zuletzt immer wieder kritisiert.

Weitere Meldungen zu Call of Duty: Warzone 2.0:

„Call of Duty: Warzone 2.0“ ist für den PC und die Konsolen erhältlich.

We’ve heard from multiple people that Warzone 2’s player count dropped over the break at a higher rate than expected. Unclear what it all means for what will change at this point. Hope we get some good updates soon! 🤞

— CharlieIntel (@charlieINTEL) January 13, 2023