Forspoken: Ein umfangreiches Abenteuer – Installationsgröße & Preload-Termin bekannt

Zu den ersten potenziellen PlayStation 5-Highlights des Jahres 2023 gehört Square Enix‘ neue Rollenspiel-Marke „Forspoken“, die beim hauseigenen Entwicklerstudio Luminous Productions („Final Fantasy XV“) entstand.

Wer ein Auge auf das Fantasy-Abenteuer geworfen haben sollte, wird aktuellen Berichten zufolge ordentlich Platz auf seiner SSD reservieren müssen. Wie „PlayStation Game Size“ unter Berufung auf die Daten des PlayStation Networks berichtet, wird „Forspoken“ nämlich stattliche 87,275 Gigabyte an freiem Speicher voraussetzen.

Wie gehabt gilt diese Angabe lediglich für das Hauptspiel an sich. Ein mittlerweile fast schon obligatorisches Day-One-Update käme noch hinzu. Der Preload von „Forspoken“ startet für digitale Vorbesteller am 22. Januar 2023 und somit zwei Tage vor dem offiziellen Release.

Die Odyssey einer unfreiwilligen Heldin

In „Forspoken“ schlüpft ihr in die Rolle der Protagonistin Frey Holland, die in New York City ein beschauliches Leben lebt und sich eines schicksalsträchtigen Tages in der magischen Welt von Athia wiederfindet. Ein sprechendes Armband, das auf geheimnisvolle Art und Weise an ihrem Arm angebracht wurde, weist Frey darauf hin, dass die von nun an in der Lage ist, auf übernatürliche Kräfte zurückzugreifen, mit denen sie Athia vor einer dunklen Bedrohung beschützen soll.

„Der so genannte Bruch verwandelte Tiere in Bestien, Menschen in Monster und teilte einst ertragreiche Landschaften in vier gefährliche Reiche. Die Tantas regieren jetzt im Zentrum ihrer zerstörten Herrschaftsgebiete als verrückte und bösartige Zauberinnen“, so die offizielle Beschreibung weiter. „Der Bruch hat jedoch keinen Einfluss auf Frey und da sie verzweifelt nach Antworten sucht, erklärt sie sich zögerlich bereit, den letzten verbleibenden Bürgern Athias zu helfen, die Frey als ihre einzige Hoffnung sehen.“

„Freys Reise durch dieses fremde und heimtückische Land führt sie tief in das Herz der Korruption, in dem sie gegen monströse Kreaturen kämpfen, sich den mächtigen Tantas stellen und Geheimnisse aufdecken muss, die etwas ganz Anderes im Inneren erwecken.“

„Forspoken“ erscheint am 24. Januar 2023 für den PC und die PlayStation 5.

🚨 Forspoken 🟫 Download Size : 87.275 GB (Version: 1.000.001) 🟦 Pre-Load : January 22

⬜ Launch : January 24 🟥 #Forspoken pic.twitter.com/gsdxdkiPsd — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) January 13, 2023

