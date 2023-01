Hogwarts Legacy: Mehrere Charakter-Slots und ein Statement zum Thema Cross-Save

Nach den diversen Verschiebungen der Vergangenheit wird das magische Open-World-Abenteuer „Hogwarts Legacy“ im nächsten Monat endlich für die Konsolen und den PC erscheinen.

Kurz vor dem Release des Titels wurde nicht nur bestätigt, dass euer Charakter im Eifer des Gefechts von seinem Besen fallen und sterben kann. Darüber hinaus beantworteten die Verantwortlichen von Warner Bros. Interactive Entertainment auf Twitter die Frage nach unterschiedlichen Spielständen und gaben bekannt, dass pro Profil mehrere Speicher-Slots angelegt werden können.

Oder anders ausgedrückt: Es können mit dem gleichen Profil mehrere Charaktere gespielt werden.

Auf die entsprechende Frage eines Nutzers führte der Publisher aus: „Vielen Dank für deine Frage! Es gibt vier separate Charakterplätze. Für jeden neuen Charakter werden wir die folgenden zwei Arten von Speicherfunktionen und Slots haben: Fünf automatische Speicherplätze und zehn manuelle Speicherplätze für Spieler..“

Wie zudem eingeräumt wurde, wird „Hogwarts Legacy“ keinen Gebrauch vom Cross-Save-Feature machen. Wer das Spiel beispielsweise für den PC und die PlayStation 5 erwerben sollte, kann die beiden Versionen zwar miteinander verknüpfen, um die damit verbundenen Belohnungen freizuschalten. Allerdings wird es nicht möglich sein, seinen Spielstand beispielsweise aus der PlayStation 5-Version von „Hogwarts Legacy“ in die PC-Fassung zu übertragen.

Weitere Meldungen zu Hogwarts Legacy:

„Hogwarts Legacy“ wurde in der Vergangenheit gleich mehrfach verschoben und wird nun ab dem 10. Februar 2023 für den PC, die die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erhältlich sein. Die Umsetzungen für die PlayStation 4, die Xbox One sowie Nintendos Switch hingegen benötigen noch etwas mehr Entwicklungszeit.

Während die PlayStation 4 und die Xbox One am 4. April 2023 an der Reihe sind, müssen sich Spieler beziehungsweise Spielerinnen auf Nintendos Switch am längsten gedulden und werden erst am 25. Juli 2023 mit „Hogwarts Legacy“ versorgt.

Hi Matth! Thanks for your question! There are 4 separate character slots. For each new character, we will have the following 2 types of save functionality and slots: 5 auto save slots and 10 player manual saves slots. We hope you and your sister enjoy the game!

— WB Games Support (@WBGamesSupport) January 13, 2023