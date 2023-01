Lies of P: 8K-Gameplay auf Basis der Radeon RX 7900 XTX

Lies of P:

Zu "Lies of P" wurde ein neues Gameplay-Video veröffentlicht. Zwar richtet es sich eher an PC-Spieler und rückt auf Basis von hochauflösenden Aufnahmen die Qualitäten der AMD Radeon RX7900 XTX in den Fokus. Doch auch Konsolenspieler erhalten weitere Einblicke in das Spiel.

Während weiterhin unklar ist, wann genau „Lies of P“ auf den Markt gebracht werden soll, steht neues Videomaterial zur Ansicht bereit. Der weiter unten eingebundene Clip hat eine Länge von mehr als zweieinhalb Minuten und zeigt eine grafische Qualität, die auf den Konsolen nicht geboten werden kann.

Denn aufgenommen wurde das Gameplay mit einer recht kostspieligen AMD Radeon RX 7900 XTX*, die „Lies of P“ zu einer 8K-Auflösung verhalf. Unterstützt wird die 8K-Ausgabe allerdings nur auf kompatiblen Monitoren.

„Dieser Trailer zeigt noch nie gezeigte Inhalte aus dem Spiel, die auf AMDs brandneuer Radeon RX 7900 XTX mit einer Auflösung von 8K laufen“, so der Grafikkartenhersteller.

Begleitet den Protagonisten auf der Reise zur Menschwerdung

Inspiriert von der Geschichte des hölzernen Pinocchio versteht sich „Lies of P“ als ein Action-Souls-Spiel, das in einer grausamen, düsteren Belle Époque-Welt spielt. Nach dem Launch begleiten Spieler den Protagonisten und erleben seine Reise zur Menschwerdung.

Im Spielverlauf stehen künftige Besitzer des Titels vor der Aufgabe, miteinander verknüpfte, prozedurale Quests zu meistern, deren Verlauf davon abhängt, wie die Spieler lügen. Letztendlich sollen die Entscheidungen einen Einfluss auf die Enden haben.

Auch zur Spielzeit von „Lies of P“ wurden kürzlich Angaben gemacht. So können sich Fans bis zu 60 Stunden in das Abenteuer begeben, den Titel aber auch häppchenweise genießen.

„Lies of P“ soll in diesem Jahr für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC erscheinen. Der genaue Veröffentlichungstermin wurde bislang nicht verraten.

