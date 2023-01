Metal Gear Solid: Ankündigung des Remakes in den nächsten Monaten?

In den vergangenen Wochen und Monaten erreichten uns immer wieder Berichte zu einem möglichen Remake des originalen „Metal Gear Solid“ aus dem Jahr 1998, das sich exklusiv oder zumindest zeitexklusiv für die PlayStation 5 in Entwicklung befinden soll.

Für neue Spekulationen sorgen in diesen Tagen gleich mehrere alte Bekannte. Zum einen haben wir es hier mit den Redakteuren von Areajugones zu tun, die seinerzeit zu den ersten gehörten, die vom Remake zu „Metal Gear Solid“ berichteten. Wie Areajugones in Erfahrung gebracht haben möchte, soll die offizielle Enthüllung beziehungsweise Ankündigung des Remakes in der ersten Jahreshälfte 2023 erfolgen.

Einen konkreten Termin nannte das Magazin zwar nicht, wies jedoch darauf hin, dass einiges auf eine Ankündigung zwischen Februar und April 2023 hindeute. Allerdings muss an dieser Stelle angemerkt werden, dass Areajugones bei vermeintlichen Leaks zuletzt gerne mal daneben lag.

Ein Insider feiert sein Comeback

Ganz im Gegensatz zu „The Snitch“, der sich als verlässlicher Industrie-Insider einen Namen machte und sich eigentlich vornahm, sich nicht mehr an Leaks und Spekulationen zu beteiligen. Angesichts der aktuellen Gerüchte um das „Metal Gear Solid“-Remake meldete sich „The Snitch“ allerdings zurück und wies darauf hin, dass ihm eine zuverlässige Quelle zugetragen hat, dass schon auf absehbare Zeit weiterer Third-Party-Content für die PlayStation 5 vorgestellt werden soll.

Gut denkbar, dass sich „The Snitch“ hier auf eine mögliche „State of Play“ bezieht, auf der das Remake zu „Metal Gear Solid“ angekündigt wird. Dass die Gerüchte um die Rückkehr der Marke nicht gänzlich aus der Luft gegriffen sind, deutete zuletzt auch Konami-Veteran und Produzent Noriaki Okamura an, der in der Vergangenheit an der Marke mitwirkte und im Neujahres-Special der japanischen Famitsu von einer lang „erwarteten Ankündigung“ sprach, die 2023 vorgenommen werden soll.

Ob sich hinter dem Ganzen in der Tat ein Remake zum 1998 für die PlayStation veröffentlichten Stealth-Action-Klassiker versteckt, erfahren wir möglicherweise in den nächsten Monaten.

