Silent Hill: Konami schaut sich Vorschläge für weitere Projekte an

Bei IGN Japan waren drei Konami-Entwickler zu Gast. Die Rede ist von „Silent Hill“-Producer Motoi Okamoto, Concept Artist Masahiro Ito und Komponist Akira Yamaoka.

Okamato erklärte, dass Konami die Reihe schon seit längerer Zeit zurückbringen wollte. Schließlich seien beim japanischen Publisher viele Entwickler tätig, die „Silent Hill“-Spiele produzieren wollten. Dabei gab es allerdings folgendes Problem: Jeder hatte eine andere Vorstellung vom Horror-Franchise, weshalb sie sich nicht für eine klare Richtung entscheiden konnten.

Trotz dieser Uneinigkeit wurde ein Remake von „Silent Hill 2“ in die Wege geleitet. Genau dieser Titel würde nämlich „wahren psychologischen Horror“ repräsentieren. Darüber hinaus wird No Code mit „Silent Hill: Townfall“ eine neue Sicht auf die Marke gewähren. Und dann befinden sich noch „Silent Hill f“ in Entwicklung, das nach Japan führt. Um viele verschiedene Ableger zu entwickeln, arbeitet Konami also mit mehreren unabhängigen Studios zusammen.

Zudem wies der Produzent darauf hin: Es gab einige Projekte, die „nie wirklich in Angriff genommen wurden“. Allerdings geht er weiterhin von einer steigenden Anzahl an Spielen aus.

Jeder Vorschlag wird beachtet

Dafür zeigt sich Okamoto offen für Ideen aus aller Welt: Wenn also Entwickler aus der ganzen Welt, die Silent Hill lieben, uns ihre Vorschläge unterbreiten, verspreche ich, dass wir uns jeden einzelnen davon ansehen werden. Wir sind ganz Ohr.“

In Zukunft erwartet die Fans wohl eine wahre „Silent Hill“-Welle. Aktuell sind drei Spiele und ein Film in Arbeit, andere Projekte sollen noch auf ihre Ankündigung warten. Reicht ein Entwickler einen interessanten Vorschlag ein, könnte noch ein Teil dazukommen. Zusätzlich steht das Bloober Team weiteren Spielen offen gegenüber.

