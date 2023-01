The House of the Dead Remake: Mit Trailer & Termin für die PS5 angekündigt

The House of the Dead Remake:

Wie bekannt gegeben wurde, wird das Remake zu "The House of the Dead" auch für die PlayStation 5 erscheinen. Wir liefern euch den Releasetermin und den passend zur Ankündigung für die PS5 veröffentlichten Trailer.

Das Remake zu "The House of the Dead" erscheint für die PS5.

Nachdem das Remake zum kultigen Shooter „The House of the Dead“ in den letzten Jahren für verschiedene Plattformen veröffentlicht wurde, wurde heute bekannt gegeben, dass auch die PlayStation 5 versorgt wird.

Ohne genauer ins Detail zu gehen, heißt es in der offiziellen Ankündigung, dass die PlayStation 5-Version des „The House of the Dead“-Remakes technische Verbesserungen und eine überarbeitete Grafik spendiert bekommt. Darüber hinaus wurde bestätigt, dass alle, die die PlayStation 4-Version ihr Eigen nennen, die Möglichkeit erhalten, ihre Kopie einem kostenlosen Upgrade auf die native PlayStation 5-Fassung zu unterziehen.

Passend zu dieser Ankündigung, kann die PS4-Version des „The House of the Dead“-Remakes bis zum 19. Januar 2023 für 12,49 Euro und somit zum halben Preis aus dem PlayStation Store heruntergeladen werden.

Der Schrecken kehrt zurück

Mit dem Remake zu „The House of the Dead“ feierte der legendäre Arcade- und Sega Saturn-Klassiker sein Comeback auf den aktuellen Konsolen. Aller technischen Verbesserungen zum Trotz hat sich an der grundlegenden Geschichte des Horror-Abenteuers nichts geändert. Nach wie vor übernehmt ihr die Kontrolle über die beiden Spezialagenten Logan und G, die bei einem vermeintlichen Routineauftrag in einen Kampf auf Leben und Tod verwickelt werden.

Die beiden unfreiwilligen Helden führen in einem zunächst verlassen anmutenden Herrenhaus Ermittlungen durch und stoßen dabei auf ein düsteres Geheimnis. Im Laufe der Kampagne retten die Agenten Wissenschaftler, die in das Chaos verwickelt sind, treten gegen schaurige Bosse an und schalten Abkürzungen oder verschiedene Belohnungen frei.

Das Remake zu „The House of the Dead“ erscheint am 20. Januar 2023 für die PS5. Anbei der offizielle Trailer zur heutigen Ankündigung.

