The Last of Us: PS5-Trial für PS Plus Premium-Abonnenten

The Last of Us:

Im PlayStation Store wurde zum PS5-Remake von "The Last of Us" eine zweistündige Trial veröffentlicht, auf die Abonnenten von PlayStation Plus Premium einen Zugriff haben.

Der Launch der PS5-Version von „The Last of Us“ sorgte vor einigen Monaten für reichlich Diskussionen, da viele Spieler den Vollpreis, der für das Remake verlangt wurde, als zu hoch ansahen.

Mehr oder weniger kostenlos ist hingegen eine Trial, die inzwischen im PlayStation Store zu „The Last of Us“ zum Download bereitsteht. Alles, was PS5-Spieler benötigen, um darauf zugreifen zu können, ist eine Mitgliedschaft bei PS Plus Premium, die jenseits besonderer Rabattaktionen mit rund 120 Euro pro Jahr zu Buche schlägt und einen umfangreichen Katalog an Inhalten und Features bietet.

Die Trial lässt „The Last of Us“ auf der PS5 zwei Stunden lang spielen und kann auf der Konsole sowie im Web-Store des PlayStation Networks in die persönliche Bibliothek gepackt werden.

Passend zum Start der TV-Serie

Die Bereitstellung der Testversion von „The Last of Us“ erfolgt zusammen mit der Premiere der ersten Episode der gleichnamigen TV-Serie, die seit heute auch in Deutschland ausgestrahlt wird. Hierzulande erfolgt die Bereitstellung über SKY und WOW. Über ein Gewinnspiel zum Debüt von „The Last of Us“ berichteten wir im Laufe des Vormittags.

Die TV-Serie erzählt die Geschichte des Originalspiels, das 2013 für die PS3 erschien und im darauffolgenden Jahr für die PS4 neu gemastert wurde. Im vergangenen Sommer folgte die PS5-Version als Remake. Zu den Features gehören ein modernisiertes Gameplay und eine verbesserte Steuerung.

Auf Metacritic wurden bislang 114 Reviews zum Remake von „The Last of Us“ zusammengetragen. Sie führten zu einem Metascore von 88. Auch auf PLAY3.DE sorgten wir für einen Test. Damals kam Olaf zu dem Schluss: „The Last of Us ist ein bahnbrechendes, emotionales und einzigartiges Spiel, das nichts von seiner Wirkung eingebüßt hat.“

Das könnte euch ebenfalls zu The Last of Us interessieren:

Auch die Veröffentlichung auf einer weiteren Plattform steht bevor: Sony gab kürzlich bekannt, dass die PC-Version von „The Last of Us“ am 3. März 2023 über Steam und den Epic Games Store erscheinen wird.

Weitere Meldungen zu The Last of Us.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren