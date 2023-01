WWE 2K23: Große Enthüllung bei Showcase-Event?

Wie bei ziemlich jeder anderen Sportart ist es auch für Wrestlingfans alle Jahre wieder Zeit für ein neues Game. Mittlerweile sind wir im Jahr 2023 angekommen. Der neue Ableger der Wrestlingspielereihe „WWE 2K“ lässt also nicht mehr lange auf sich warten.

Ein genaues Release-Datum oder Einzelheiten zu den neuen Inhalten sind bis dato nicht bekannt. Eine baldige Enthüllung des Titels mit vielen neuen Infos ist allerdings sehr wahrscheinlich, da in Kürze ein Event stattfindet, das den perfekten Rahmen für die Ankündigung darstellt.

Publisher verschickt Einladungen für Showcase-Event

Am 28. Januar findet in San Antonio, Texas, der alljährliche „Royal Rumble“ statt. Hierbei handelt es sich um ein großes Pay-Per-View- und Livestream-Event für Wrestlingfans und gleichzeitig um die ideale Gelegenheit, „WWE 2K23“ offiziell anzukündigen.

Der Publisher 2K Games hat bereits einige Einladungen an verschiedene Pressevertreter verschickt, die dort einen ersten Blick auf das neueste Wrestlingspiel werfen dürfen. Es soll auch eine spielbare Version zur Verfügung stehen, um direkt die neuen Gameplay-Elemente und Inhalte testen zu können.

Zusätzlich sollen Berichten zufolge weitere Ankündigungen am 1. Februar folgen. In welcher Form ist allerdings nicht bekannt. Die Erwartungen an das neue „WWE“-Spiel sind hoch. Schließlich hatte der letzte Ableger „WWE 2K22“ einige Neuerungen mit sich gebracht, die bei den Fans gut ankamen.

Der Release wird Ende März erwartet, da bereits Anfang April das nächste große Wrestling-Event ansteht. Außerdem kam der Vorgänger letztes Jahr ebenfalls im März auf den Markt. Für welche Plattformen „WWE 2K23“ erscheinen wird, ist noch nicht klar. Wahrscheinlich ist, dass der Titel wie der Vorgänger für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC entwickelt wird. Für genauere Informationen müssen wir das „Royal Rumble“-Event abwarten.

