Forspoken: Die Trophäen-Liste des Rollenspiels steht zur Ansicht bereit

In der kommenden Woche erscheint mit „Forspoken“ die neueste Rollenspiel-Marke des japanischen Publishers Square Enix für die PlayStation 5 und den PC.

Entwickelt wurde das Fantasy-Abenteuer von Square Enix‘ hauseigenem Entwicklerstudio Luminous Productions, das in der Vergangenheit unter anderem für „Final Fantasy XV“ verantwortlich war. Eine Woche vor dem offiziellen Release von“ Forspoken“ wurde die Trophäen-Liste des Rollenspiels zur Verfügung steht.

Trophäen-Jäger können diese hier in Augenschein nehmen und einen Blick auf die verschiedenen Erfolge werfen, die in „Forspoken“ auf ihre Freischaltung warten.

Eine Mischung aus Erkundung, Sammelobjekten und Story-Erfolgen

Wie ein Blick auf die offizielle Trophäen-Liste von „Forspoken“ verdeutlicht, warten keine Schwierigkeitsgrad-bezogenen Erfolge, was nahe legt, dass die Platin-Trophäe in einem einzigen Durchlauf errungen werden kann. Unter dem Strich bietet „Forspoken“ eine gesunde Mischung aus Trophäen, die an den Story-Fortschritt, das Sammeln von Collectibles und die Erkundung der Spielwelt gekoppelt sind. Beispielsweise steht ihr vor der Aufgabe, 100 Kilometer mit den magischen Parkour-Fähigkeiten zurückzulegen oder eine bestimmte Anzahl an vorgegeben Punkten der Spielwelt zu entdecken.

In „Forspoken“ übernehmt ihr die Kontrolle über die junge Protagonistin Frey Holland, die sich eines schicksalsträchtigen Tages in der magischen und weitläufigen Welt von Athia wiederfindet. Schnell stellt sich heraus, dass Frey dank eines magischen Armbandes übernatürliche Parkour-Fähigkeiten und Magie einsetzen kann.

Kurz nach ihrer Ankunft in Athia stellt die unfreiwillige Heldin fest, dass die Welt vom sogenannten Bruch heimgesucht wurde, der die einst friedliche Tierwelt von Athia in tödliche Monster verwandelt und den Fortbestand der Menschheit bedroht. Nun liegt es an Frey, den Ursprüngen dieser Bedrohung auf den Grund zu gehen und diese ein für alle Mal zu bannen.

„Forspoken“ erscheint am kommenden Dienstag, den 24. Januar 2023 für den PC und die PlayStation 5.

