Hogwarts Legacy: Spielzeit und weitere Details geleakt

Kurz vor der Veröffentlichung von „Hogwarts Legacy“ zeigt der Twitter-Nutzer Bigby einige Bilder, die offenbar ein Charakter-Inventarmenü, eine frühe Version der Weltkarte und Biografien bestimmter Charaktere aus dem Spiel offenbaren.

Zudem postete er weitere Informationen aus dem offiziellen Artbook, darunter die mutmaßliche Spieldauer. Demnach können Spieler nach etwa 35 Stunden das Ende der Handlung sehen. Für den vollständigen Abschluss des gesamten Titels samt aller Nebenquests seien 70 Stunden notwendig.

Die weiteren (noch unbestätigten) Informationen aus dem Leak beinhalten allerlei Spoiler. Falls ihr euch dennoch durch die wichtigsten Inhalte wühlen möchtet, findet ihr auf Reddit eine Zusammenfassung der Details. Beschrieben werden unter anderem die Locations und die Charaktere, die in „Hogwarts Legacy“ auftauchen werden.

Beispielsweise heißt es, dass die verschiedenen Häuser in „Hogwarts Legacy“ unterschiedliche Fortschritte bei einzelnen Hauptquests haben, diese sich am Ende aber wieder angleichen.

„Hogwarts Legacy“ wird von Avalanche Software entwickelt und versteht sich als ein Open-World-RPG, das die Spieler über Hogwarts hinaus an neue und bekannte Orte führt.

Übrigens ist „Hogwarts Legacy“ auf Amazon momentan das meistverkaufte Spiel, was eine enorme Anzahl an Vorbestellungen vermuten lässt. Auf dem ersten Platz der PS5-Charts befindet sich die Standardversion des Titels, gefolgt von der Deluxe Edition, die mittlerweile ausverkauft ist. Auch in den Xbox-Charts mischt der Titel vorne mit.

Nach mehreren Verzögerungen wird „Hogwarts Legacy“ am 10. Februar 2023 für PS5, Xbox Series X/S und PC veröffentlicht. Für PS4 und Xbox One erscheint der Titel am 4. April 2023. Die Nintendo Switch ist am 25. Juni 2023 an der Reihe.

