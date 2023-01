Metal Gear Solid: Synchronsprecher deutet baldige Ankündigungen an

Auch wenn eine offizielle Bestätigung seitens Konami weiterhin auf sich warten lässt, verdichteten sich in den vergangenen Wochen die Hinweise, dass das große Comeback der „Metal Gear Solid“-Reihe in der Tat 2023 angekündigt wird.

Für neuen Gesprächsstoff sorgt in diesen Tagen ein alter Bekannter. Die Rede ist von Quinton Flynn, der dem Charakter Raiden in „Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty“, „Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots“ sowie dem Hack & Slay „Metal Gear Rising: Revengeance“ seine Stimme lieh. Unter einem von Flynn veröffentlichten Video wies ein User zunächst auf den bevorstehenden zehnten Geburtstag von „Metal Gear Rising“ im nächsten Monat hin.

Ein weiterer Nutzer stellte passend dazu die Frage, ob möglicherweise ein Nachfolger zum Hack & Slay geplant sein könnte, und entlockte Flynn damit eine mögliche Andeutung zu bevorstehenden Ankündigungen.

Gleich mehrere Ankündigungen geplant?

Flynn entgegnete kurz und knapp: „Bleibt dran, denn in den nächsten Wochen sollen noch einige Dinge bekannt gegeben werden.“ Eine Aussage, die darauf hindeuten könnte, dass Konami genau wie bei der Rückkehr von „Silent Hill“ auch bei „Metal Gear Solid“ auf gleich mehrere neue Projekte setzt. Spekuliert wird dank der Aussagen von Flynn unter anderem über ein mögliches „Metal Gear Solid Rising 2“.

Zudem hält sich 2021 hartnäckig das Gerücht um ein groß angelegtes Remake zum originalen „Metal Gear Solid“ aus dem Jahr 1998. Als möglicher Entwickler wurden hier die Remaster- und Remake-Experten von Bluepoint Games ins Gespräch gebracht. Diese deuteten in ihren Neujahresgrüßen an die Community bereits eine bevorstehende Ankündigung an.

Des Weiteren erreichten uns in der Vergangenheit immer wieder Meldungen zu einem Remake oder zumindest Remaster zu „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“ aus dem Jahr 2004, das sich bei Virtuous in Entwicklung befinden soll. Konami wollte die Gerüchte um die verschiedenen Projekte bisher nicht kommentieren oder gar bestätigen.

Deuten wir die Hinweise des Industrie-Insiders „The Snitch“ richtig, dann könnte die offizielle Ankündigung durch den japanischen Publisher aber bereits auf absehbare Zeit erfolgen. Wir sind gespannt.

