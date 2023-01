PlayStation Store: PS4, PS5 und PSVR – Die erfolgreichsten Spiele im Jahr 2022

Vor zweieihalb Wochen ging das alles in allem nur bedingt ereignisreiche Videospieljahr 2022 zu Ende. Passend dazu stellte Sony Interactive Entertainment heute die Jahres-Charts des PlayStation Stores vor.

Wie sich den Charts entnehmen lässt, sicherte sich „FIFA 23“ im vergangenen Jahr sowohl auf der PlayStation 4 als auch der PlayStation 5 den Titel des meistverkauften Spiels im europäischen PlayStation Store. Abgerundet wurden die Top 3 auf der PlayStation 5 von Infinity Wards First-Person-Shooter „Call of Duty: Modern Warfare 2″ und dem Action-Titel God of War: Ragnarök“.

Auf der PlayStation 4 hingegen reihten sich hinter EAs Fußball-Simulation der Open-World-Dauerbrenner „GTA 5“ und „Call of Duty: Modern Warfare 2“ ein.

Im Bereich der PlayStation VR-Spiele wiederum sicherte sich das sowohl auf den Konsolen als auch dem PC sehr beliebte „Beat Saber“ die Spitze – vor dem „Job Simulator“, „Superhot VR“ und „Creed: Rise to Glory“. Keine großen Überraschungen offenbaren die Charts der Free2Play-Spiele, die vom unterhaltsamen und etwas anderen Battle-Royal-Spektakel „Fall Guys“ angeführt werden.

Anbei die kompletten europäischen Jahres-Charts für das Jahr 2022.

PlayStation 5

1. FIFA 23

2. Call of Duty: Modern Warfare 2

3. God of War: Ragnarök

4. Elden Ring

5. GTA 5

6. Gran Turismo 7

7. Cyberpunk 2077

8. Horizon: Forbidden West

9. LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga

10. Dying Light 2

11. Star Wars Jedi: Fallen Order

12. Among Us

13. NBA 2K23

14. F1 22

15. It Takes Two

16. Stray

17. FIFA 22

18. Assassin’s Creed: Valhalla

19. Sifu

20. Far Cry 6

PlayStation 4

1. FIFA 23

2. GTA 5

3. Call of Duty: Modern Warfare 2

4. Minecraft

5. FIFA 22

6. Red Dead Redemption 2

7. Among Us

8. The Last of Us Part 2

9. Elden Ring

10. The Forest

11. Need for Speed Heat

12. The Witcher 3: Wild Hunt

13. The Crew 2

14. NBA 2K22

15. God of War: Ragnarök

16. A Way Out

17. Gang Beasts

18. F1 22

19. Gran Turismo 7

20. Horizon: Forbidden West

PlayStation VR

1. Beat Saber

2. Job Simulator

3. Superhot VR

4. Creed: Rise to Glory

5. Sniper Elite VR

6. Swordsman VR

7. Rick and Morty: Virtual Rick-ality

8. Batman: Arkham VR

9. Arizona Sunshine

10. Astro Bot Rescue Mission

Free2Play

1. Fall Guys

2. Call of Duty: Warzone/Warzone 2.0

3. Fortnite

4. MultiVersus

5. Overwatch 2

6. Rocket League

7. eFootball 2023

8. Apex Legends

9. Rumbleverse

10. Rec Room

