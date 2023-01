PS Plus Extra/Premium: Januar-Spiele für PS4 und PS5 zum Download

Sony hat die Januar-Spiele für PS Plus Extra und Premium freigeschaltet. Mit dabei sind Games wie "Back 4 Blood" und "Just Cause 4: Reloaded", die beide für PS4 und PS5 zum Download bereitstehen.

PlayStation Plus-Mitglieder können ab sofort weitere Spiele herunterladen, die in die Bibliotheken von Extra und Premium gepackt wurden.

Zu den Neuaufnahmen gehören Titel wie „Back 4 Blood“, „Dragon Ball FighterZ“ oder „Just Cause 4: Reloaded“. Auch die Klassikersammlung von PS Plus Premium wurde um drei weitere Games ergänzt.

PS Plus Extra und Premium im Januar 2023

PS Plus Extra und Premium:

PlayStation Premium | Klassiker:

Wie gewohnt gilt: Im Gegensatz zu den Essential-Spielen müssen die neuen Games für Extra und Premium nicht innerhalb der Monatsfrist in die persönliche Bibliothek gepackt werden. Allerdings kann es hin und wieder vorkommen, dass Spiele für PS Plus Extra und Premium aus den Bibliotheken genommen werden und daraufhin kein weiterer Zugriff erfolgen kann.

Auch die Essental-Games für Januar 2023 stehen zum Download bereit. Eine Übersicht findet ihr in dieser Meldung.

PS Plus im Februar 2023

Im Februar des gerade angelaufenen Jahres werden weitere Spiele in die Bibliotheken von PS Plus gepackt. Sollte Sony beim gewohnten Plan bleiben, erfolgt die Enthüllung der PS Plus Essential-Spiele für den kommenden Monat am 1. Februar 2023, bevor deren Freischaltung eine Woche später am 7. Februar 2023 erwartet werden kann.

Am 15. Februar 2023 werden voraussichtlich die Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium angekündigt. Mit der Freischaltung dieser Games ist am 21. Februar 2023 zu rechnen.

Weitere Meldungen zum Thema:

PlayStation Plus kostet 59,99 Euro (Essential), 99,99 Euro (Extra) bzw. 119,99 Euro (Premium) pro Jahr. Grundsätzlich erhalten die Abonnenten der höheren Stufen alle Vorteile der günstigeren Versionen. Dazu gehören der Zugriff auf die Online-Modi von PS4- und PS5-Games, der Cloud-Speicher und die Essential-Games.

Ab der Extra-Stufe gesellt sich eine Bibliothek mit Hunderten Spielen hinzu. Abonnenten von PS Plus Premium erhalten obendrauf einen Zugriff auf Trials, Klassiker und das Streaming. Eine Übersicht über alle Vorteile von PS Plus ist auf der offiziellen Webseite von PlayStation zu finden.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren