Suicide Squad: Vermeintlicher Ingame-Leak deutet GaaS-Ansatz, Crossplay und mehr an

Auf Plattformen wie Reddit tauchte ein vermeintlich geleakter Screenshot aus "Suicide Squad: Kill the Justice League" auf. Dieser zeigt das Ingame-Menü und verschiedene Features, die im neuen Werk von Rocksteady Games geboten werden könnten.

"Suicide Squad: Kill the Justice League" erscheint 2023.

Seit einiger Zeit arbeiten die „Batman: Arkham“-Macher von Rocksteady Games an „Suicide Squad: Kill the Justice League“, das sich für die Konsolen und den PC in Entwicklung befindet.

Nachdem es um den Action-Titel in den letzten Wochen recht still wurde, tauchte auf Plattformen wie Reddit und 4Chan ein angeblicher Screenshot auf, der das Ingame-Menü von „Suicide Squad: Kill the Justice League“ und verschiedene Features des Rocksteady-Projekts zeigen soll.

Sollte der Screenshot echt sein, dann könnte das Bild darauf hindeuten, dass die Entwickler von Rocksteady bei den Arbeiten an ihrem neuen Titel einen Live-Service- beziehungsweise Games-as-a-Service-Ansatz verfolgen. Neu sind Gerüchte dieser Art übrigens nicht.

Echtheit des Screenshots noch ungeklärt

Des Weiteren liefert der potenzielle Screenshot des Ingame-Menüs Hinweise auf das Battle-Pass-Feature, einen Ingame-Store, in dem mit unterschiedlichen Währungen Inhalte erworben werden können, die „Nachricht des Tages“ und einen Social-Tab. Darüber hinaus sind Verweise auf das Matchmaking-System und eine Unterstützung des Crossplay-Features zu sehen, das es euch ermöglichen könnte, mit Nutzern zusammenzuspielen, die auf einer anderen Plattform als ihr unterwegs sind.

Aufgrund der Tatsache, dass eine offizielle Stellungnahme seitens Warner Bros. Interactive Entertainment beziehungsweise der Entwickler von Rocksteady Games noch aussteht, ist allerdings unklar, ob wir es hier in der Tat mit einem geleakten Ingame-Screenshot oder nicht doch einem simplen Fake zu tun haben. Da der Release von „Suicide Squad: Kill the Justice League“ in etwas mehr als vier Monaten erfolgen soll, könnten weitere Details und Eindrücke von offizieller Seite bald folgen.

Natürlich immer vorausgesetzt, der Titel fällt kurz vor dem geplanten Release keiner Verschiebung zum Opfer. „Suicide Squad: Kill the Justice League“ befindet sich für den PC, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung und wird nach dem aktuellen Stand der Dinge am 26. Mai 2023 veröffentlicht.

