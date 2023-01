The Dragoness Command of the Flame: Strategie-RPG mit Trailer für die Konsolen bestätigt

The Dragoness Command of the Flame:

Wie die Entwickler von Crazy Goat Games bekannt gaben, wird das im vergangenen Sommer für den PC veröffentlichte Strategie-Rollenspiel "The Dragoness: Command of the Flame" auch für die Konsolen erscheinen. Ein erster Trailer zur Konsolen-Fassung rundete die heutige Ankündigung ab.

"The Dragoness: Command of the Flame" erscheint auch für die Konsolen.

Bereits im vergangenen September veröffentlichten die Entwickler von Crazy Goat Games das strategische Rollenspiel-Abenteuer „The Dragoness: Command of the Flame“ für den PC.

Wie das Studio in Zusammenarbeit mit dem Publisher PQube bekannt gab, wird der Titel im Laufe des Jahres den Weg auf die Konsolen finden. In „The Dragoness: Command of the Flame“ führt euer Weg in das von mehreren Konflikten erschütterte Land Drairthir Peninsula. Ihr übernehmt die Kontrolle über eine Kommandantin, die von der Dragoness rekrutiert wurde, um die Welt zu erobern und ihr Frieden zu bringen.

Spielerisch greift „The Dragoness: Command of the Flame“ laut offiziellen Angaben die klassische Formel von „Heroes of Might & Magic“ auf und bietet euch einen Gameplay-Mix aus Erkundung, dem Städtebau und natürlich rundenbasierten Kämpfen. Zu den Besonderheiten gehört dabei der Rougelite-Ansatz.

Baut eure eigenen Städte und Armeen auf

Zu Beginn eures Abenteuers findet ihr euch zunächst in der zerstörten Hauptstadt Niwenborh wieder, die darauf wartet, von euch wieder aufgebaut zu werden. „Nur durch die Rekrutierung einer mächtigen Bestienarmee und die Verwaltung eurer Ressourcen könnt ihr euch auf die bevorstehenden Gefahren vorbereiten – aus denen ihr nur mit scharfem strategischem Denken und taktischem Geschick als Sieger hervorgehen werdet“, führten die Entwickler in der heutigen Ankündigung aus.

In den rundenbasierten Kämpfen, in denen ihr eure rekrutierten Armeen in die Schlacht führt, kommt es vor allem auf eine strategische Vorgehensweise, das Vermeiden von Verlusten und das Experimentieren mit Einheitentypen und Fertigkeitssynergien an. Während ihr die sich ständig verändernde Halbinsel Drairthir erkundet, sammelt ihr neue Ressourcen, Bestien und Artefakte, die eure Durchschlagskraft im Kampf steigern.

„Beweise deinen Wert als Commander der Dragoness, indem du Niwenborh wiederherstellst und seine Armee verstärkst. Sammle Ressourcen, kümmere dich um deine Bestien, verwalte die Entwicklung der Hauptstadt und entscheide über die Richtung deines Fortschritts. In dieser Welt sind deine Entscheidungen alles: Wähle aus, welche Pfade du erkunden und welche Bestien du sammeln möchtet“, heißt es abschließend.

„The Dragoness: Command of the Flame“ erscheint 2023 für die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch.

