The Last of Us: Das zweitgrößte Debüt seit 2010

The Last of Us:

"The Last of Us" zieht große Aufmerksamkeit auf sich.

4,7 Millionen Leute haben Sonntagnacht die erste Folge von „The Last of Us“ gesehen. Sowohl die Zuschauer des traditionellen Fernsehens als auch die HBO-Max-Zuschauer wurden dabei erfasst. Laut HBO macht diese gewaltige Zahl 20 bis 40 Prozent der gesamten Bruttozuschauerzahl pro Folge aus.

House of the Dragon bleibt mit Abstand vorne

Damit feierte die ambitionierte Serie das zweiterfolgreichste Debüt nach 2010. Das GoT-Spinoff „House of the Dragon“ aus dem vergangenen Jahr war mit 9,99 Millionen Zuschauer noch deutlich erfolgreicher. Davor war „Boardwalk Empire“ im Jahr 2010 mit 4,81 Millionen Zuschauern die meistgesehene Serie.

Die Showrunner Craig Mazin und Neil Druckmann haben sich zu diesem Erfolg schon geäußert: „Unser Ziel war es einfach, die bestmögliche Adaption dieser geliebten Geschichte für ein möglichst großes Publikum zu machen. Wir sind überglücklich zu sehen, wie viele alte und neue Fans The Last of Us in ihren Häusern und Herzen willkommen geheißen haben.“

Weitere Meldungen zu zur „The Last of Us“-Serie:

HBO-Geschäftsführer Casey Bloys freut sich, dass Fans auf der ganzen Welt die Staffel genießen können. Eine neue Episode können sie jeden Montag anschauen, hierzulande über Sky und WOW. Bis zum 13. März erscheinen insgesamt neun Episoden, die voraussichtlich eine Länge von 50 bis 60 Minuten haben werden. Die erste Folge kam mit rund 80 Minuten allerdings in Überlänge heraus.

Quelle: Deadline

Weitere Meldungen zu The Last of Us, The Last of Us Serie.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren