Dead Island 2: Neuer Teaser-Trailer stellt die schlagkräftige Dani vor

Nach einer weiteren Verschiebung ist der von den Dambuster Studios entwickelte Horror-Action-Titel „Dead Island 2“ mittlerweile für einen Release Ende April vorgesehen.

In diesem Monat starteten die Entwickler und der Publisher Deep Silver die Marketing-Kampagne zu „Dead Island 2“ und stellten uns mit Ryan den ersten Überlebenden vor. Den entsprechenden Teaser-Trailer und weitere Details zu den Fähigkeiten von Ryan haben wir hier für euch zusammengefasst. Im nun veröffentlichten Teaser rückt die Überlebende Dani in den Mittelpunkt, eine durchschlagskräftige Punkerin mit einer Vorliebe für Roller-Derbys.

Offiziellen Angaben zufolge sucht Dani bei den Auseinandersetzungen mit den Untoten die direkte Konfrontation und setzt dabei auf ihre offensiven Fertigkeiten.

Von der Blutlust und dem Thunderstruck

Eine der Fähigkeiten, auf die Dani zurückgreift, trägt den Namen „Blutlust“. Wenn es Dani gelingen sollte, mehrere Zombies schnell hintereinander zu töten, gewährt ihr „Blutlust“ einen Gesundheitsschub. Der Skill „Thunderstruck“ wiederum bewirkt, dass ihre schweren Angriffe eine gewaltige Explosion erzeugen. Laut den Entwicklern dreht sich Danis Spielstil darum, Zombies frontal zu treffen und so massiven Schaden zu verursachen.

„Dead Island 2“ wird in Deutschland in einer leicht geschnittenen Fassung veröffentlicht. Während die Inhalte und der Spielablauf an sich dem entsprechen, was auch in der internationalen Version geboten wird, wird es in der USK-Fassung nicht möglich sein, mit den Zombies zu interagieren, nachdem diese getötet wurden. Als Schauplatz des Nachfolgers fungiert die Kult-Metropole Los Angeles, die in „Dead Island 2“ von Untoten überrannt wird.

Nach den diversen Verschiebungen der Vergangenheit wird „Dead Island 2“ nun am 28. April 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erscheinen. Laut den verantwortlichen Entwicklern der Dambuster Studios dürft ihr euch beim Sequel auf nicht weniger als das „blutigste Spiel auf dem Markt“ freuen.

