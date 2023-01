Forspoken: Review-Embargo fällt erst ein paar Stunden vor dem hiesigen Release

In der kommenden Woche erscheint mit "Forspoken" die neue Rollenspiel-Marke von Square Enix für die PlayStation 5. Wer vor dem Kauf zunächst den einen oder anderen Testbericht lesen möchte, wird sich laut OpenCritic bis kurz vor dem Release gedulden müssen.

Für Rollenspiel-Fans beginnt das Videospieljahr 2023 mit einem potenziellen Highlight. Die Rede ist natürlich von der neuen Rollenspiel-Marke „Forspoken“ von Square Enix.

Entwickelt wurde das Fantasy-Abenteuer von den „Final Fantasy XV“-Machern von Luminous Productions, die laut eigenen Angaben ein RPG abliefern möchten, das sowohl mit seiner spannenden Geschichte als auch dem vielseitigen Kampfsystem punktet. Solltet ihr euch trotz der im Dezember veröffentlichten Demo vorgenommen haben, euren möglichen Kauf von den internationalen Reviews abhängig zu machen, werdet ihr euch noch bis zur kommenden Woche gedulden müssen.

Wie OpenCritic angibt, werden die Testberichte zu „Forspoken“ nämlich erst am kommenden Montag, den 23. Januar 2023 um 15 Uhr unserer Zeit und somit wenige Stunden vor dem Release des Rollenspiels freigeschaltet.

Überarbeitete Demo steht bereit

Nur kurz nach dem Release der offiziellen Demo vor wenigen Wochen mussten sich die Entwickler von Luminous Productions einiges an Kritik gefallen lassen. Nachdem die Macher umgehend Besserung gelobten, steht die Probefassung zu „Forspoken“ ab sofort in einer überarbeiteten Version bereit, die Optimierungen wie eine überarbeitete Lock-on-Funktion, größere Bildschirmtexte und diverse technische Verbesserungen umfasst.

Wer der überarbeiteten Demo eine Chance geben möchte, findet den kostenlosen Download im PlayStation Store. „Forspoken“ erscheint am Dienstag, den 24. Januar 2023 für die PlayStation 5 sowie den PC und versetzt euch in die Rolle der jungen Frey Holland. Die Protagonistin des Rollenspiels findet sich eines Tages in der magischen Welt von Athia wieder, deren Bewohner vom sogenannten Bruch bedroht werden.

Dank eines mystischen Armbandes ist Frey in der Lage, auf übernatürliche Parkour-Fähigkeiten und zahlreiche Zaubersprüche zurückzugreifen. Schnell stellt sich heraus, dass Frey für Athia und seine Bewohner die letzte Hoffnung darstellt. Zunächst noch recht widerwillig nimmt die unfreiwillige Heldin den Kampf gegen die Bedrohung auf, die vom Bruch ausgeht.

