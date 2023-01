Microsoft: Unternehmen bestätigt den Abbau von 10.000 Stellen

Nachdem zuletzt verschiedene große Technologie-Unternehmen wie Amazon, Alphabet oder Salesforce mit Entlassungen auf die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung reagierten, erreichte uns vor ein paar Stunden die Meldung, dass auch Microsoft eine größere Entlassungswelle plant.

In der Zwischenzeit bestätigte das Redmonder Unternehmen die entsprechenden Berichte und wies darauf hin, dass unter dem Strich 10.000 Stellen abgebaut werden sollen. Dies entspricht rund 4,5 Prozent der Belegschaft. Der Stellenabbau wird laut Microsoft bis zum Ende des laufenden Quartals am 31. März 2023 erfolgen und ist laut dem Konzern eine Reaktion auf die zuletzt sinkende Nachfrage nach unterschiedlichen Produkten.

Experten ergänzten, dass auch die Inflation und die dadurch gestiegenen Einkaufspreise dazu führten, dass Technologie-Riesen wie Microsoft zukünftig vorsichtiger mit ihren Ausgaben beziehungsweise Investitionen umgehen.

Microsoft spricht von einer schmerzhaften Entscheidung

Neben den Entlassungen wird Microsoft laut eigenen Angaben Änderungen an seinem Hardware-Portfolio vornehmen und weitere Maßnahmen ergreifen, um „eine höhere Dichte in seinen Arbeitsbereichen zu schaffen“. Schritte, die laut dem Redmonder Unternehmen für zusätzliche finanzielle Belastungen in Höhe von etwa 1,2 Milliarden US-Dollar sorgen werden. Microsoft-CEO Satya Nadella spricht in einer Mitteilung an die Belegschaft von einem der schwersten Schritte der 47-jährigen Firmengeschichte.

Allerdings sei dieser Schritt nötig, „um ein konkurrenzfähiges Unternehmen in einer Branche zu bleiben, die jedem unversöhnlich gegenübersteht, der sich nicht an die aktuellen Entwicklungen anpasst“. Nadella weiter: „Wir erleben Zeiten erheblicher Veränderungen, und wenn ich mich mit Kunden und Partnern treffe, werden einige Dinge deutlich. Erstens, als wir sahen, wie Kunden ihre digitalen Ausgaben während der Pandemie beschleunigten, sehen wir jetzt, wie sie ihre Ausgaben im digitalen Bereich optimieren, um mit weniger mehr zu erreichen.“

„Wir sehen auch, dass Unternehmen in allen Branchen und Regionen Vorsicht walten lassen, da sich einige Teile der Welt in einer Rezession befinden und andere Teile eine Rezession erwarten“, heißt es abschließend.

Quelle: Microsoft

