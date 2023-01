PSN Store Deals: Spiele für PS4 und PS5 unter 20 Euro

Auch im neuen Jahr setzt Sony im PlayStation Store die nahezu wöchentlich startenden Sales fort. Heute ging eine Verkaufsaktion an den Start, die mehr als 400 Titel, Editions und Erweiterungen betrifft. Sie haben allesamt eines gemeinsam: Sie werden für weniger als 20 Euro angeboten.

Das gilt beispielsweise für „theHunter: Call of the Wild“, das im PlayStation Store momentan für 8,99 statt 29,99 Euro verkauft wird. PlayStation Plus-Mitglieder erhalten einen Zusatzrabatt von fünf Prozent und zahlen am Ende nur 7,49 Euro. „theHunter: Call of the Wild – Revontuli Coast“ können interessierte Spieler für 6,39 statt 7,99 Euro mitnehmen. Das „theHunter: Call of the Wild – Modern Rifle Pack“ ist für 2,79 statt 3,99 Euro im Sale.

Spieler, die sich einen echten LKW nicht leisten können oder auch beruflich keinen Zugriff darauf haben, können die Straßen mit dem „Truck Driver“ unsicher machen. Statt 39,99 Euro werden im Zuge des neusten Sale nur 19,99 Euro für den Titel fällig. Die „Far Cry 3 Classic Edition“ ist für 8,89 statt 29,99 Euro im Angebot. PS Plus Extra-Abonnenten können sich diesen Betrag allerdings sparen, denn der Titel befindet sich bereits in der Bibliothek.

Judgement, Code Vein und mehr

Auch „Sniper Elite VR“ ist ein Teil des neuen Sales. Hier sind es 10,49 statt 29,99 Euro, was einem Rabatt in Höhe von 65 Prozent entspricht. Noch günstiger gibt es die „Tomb Raider: Definitive Edition„: Schon für 4,99 statt 19,99 Euro wandert das Lara Croft-Spiel in die persönliche Bibliothek. Im Fall von „Judgment“ sind es 14,99 statt 29,99 Euro. Doch auch hier gilt: Der Titel befindet sich bereits in der Bibliothek von PS Plus Extra.

Spieler, die sich bislang nicht mit „Code Vein“ beschäftigt haben, kommen ebenfalls auf ihre Kosten. Schon mit 10,49 statt 69,99 Euro erfolgt im Zuge des neusten PSN-Sales der Einstieg. Für den Season Pass werden wahlweise noch einmal 7,49 statt 24,99 Euro fällig.

Das war längst nicht alles: Die komplette Übersicht über den neusten Sale im PlayStation Store, der mehr als 400 Angebote umfasst, öffnet sich nach einem Klick auf diesen Link. Momentan ist allerdings nicht zu allen aufgelisteten Spielen ein Rabatt hinterlegt, was sich im Laufe des Tages ändern sollte.

Auch die PlayStation Plus-Spiele für Januar 2023 stehen inzwischen zum Download bereit. Das gilt sowohl für die Essential-Neuzugänge, die in dieser Meldung thematisiert werden, als auch für die neuen Spiele für Extra- und Premium-Abonnenten, die in dieser Woche zum Download bereitgestellt wurden.

