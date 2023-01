Slitterhead: Trotz Infoflaute weiter in Arbeit – Entwickler mit neuem Lebenszeichen

Bereits Ende 2021 kündigte das japanische Entwicklerstudio Bokeh die laufenden Arbeiten am Horror-Titel "Slitterhead" an. Nachdem es um das Projekt zuletzt recht still wurde, lieferte uns das Studio heute ein neues Lebenszeichen in Form eines Artworks.

Im Dezember 2021 kündigten die Entwickler der Bokeh Game Studios die laufenden Arbeiten am Horror-Titel „Slitterhead“ an, der unter der Aufsicht eines alten Bekannten entsteht.

Die Rede ist von Keiichiro Toyama, der zu den führenden Köpfen hinter dem originalen „Silent Hill“ aus dem Jahr 1998 gehörte und bei „Slitterhead“ als Creative-Director fungieren wird. Nachdem es in den vergangenen Monaten sehr still um das schaurige Projekt der Bokeh Game Studios wurde, meldete sich das Studio kurz nach dem Jahreswechsel mit einem neuen Lebenszeichen zu Wort und bestätigte damit, dass sich das düstere Abenteuer auch weiterhin in Entwicklung befindet.

So stellte das japanische Entwicklerstudio zum einen ein neues Artwork zu „Slitterhead“ bereit.

Entwickler suchen nach Verstärkung

Darüber hinaus wurde bekannt gegeben, dass sich die Verantwortlichen von Bokeh aktuell auf der Suche nach neuem Personal befinden, das an „Slitterhead“ arbeiten soll. Unter anderem wartet der Posten des Charakter-Artists darauf, neu besetzt zu werden. Dies könnte darauf hindeuten, dass der Horror-Titel noch einiges an Entwicklungszeit vor sich hat, was wiederum den Gedankengang nahelegt, dass auf absehbare Zeit nicht mit der offiziellen Gameplay-Enthüllung gerechnet werden sollte.

Offiziell bestätigt wurde dahingehend jedoch nichts. Neben Keiichiro Toyama wirkt übrigens noch ein weiterer kreativer Kopf an „Slitterhead“ mit, der der „Silent Hill“-Reihe seinerzeit seinen unverwechselbaren Stempel aufdrückte. Die Rede ist von Akira Yamaoka, der für verschiedene Soundtracks der Horror-Serie verantwortlich war.

Laut den Entwicklern der Bokeh Game Studios wird es sich bei „Slitterhead“ um einen Horror-Titel handeln, der im Gegensatz zur „Silent Hill“-Reihe weniger auf einen psychologischen Survival-Horror setzt, sondern stattdessen die Action und die Unterhaltung in den Mittelpunkt rückt. Auch an einer expliziten Gewaltdarstellung soll laut den Machern nicht gespart werden.

„Slitterhead“ erscheint zu einem bisher nicht näher genannten Termin für den PC und Konsolen. Genaue Plattformen nannten die Bokeh Game Studios hier zwar nicht, versprachen im Zuge der offiziellen Ankündigung allerdings, „dass so viele Konsolen wie möglich versorgt werden sollen“.

