The Last of Us Serie: Darum spielt Marlene-Darstellerin ihre Rolle aus dem Spiel

The Last of Us Serie:

Einige Synchronsprecher aus „The Last of Us“ sind auch Teil der Serien-Adaption von HBO, dabei jedoch in anderen Rollen zu sehen. Merle Dandridge ist die einzige Darstellerin, die sowohl im Spiel als auch in der Serie den gleichen Charakter verkörpert.

In dieser Woche ist die Serien-Adaption zu Naughty Dogs „The Last of Us“ auf HBO gestartet. Einige der Synchronsprecher aus dem Spiel sind auch bei der Show dabei, verkörpern jedoch meist andere Rollen. Die BAFTA-Preisträgerin Merle Dandridge ist die einzige Schauspielerin, die sowohl im Spiel als auch in der Serie Marlene, die Anführerin der Fireflies, spielt.

In einem Interview mit Entertainment Weekly sprach Craig Mazin, Autor und ausführender Produzent der Show, über die Besetzung der Rollen. Er erklärte zudem die Entscheidung, Merle Dandridge für den Charakter Marlene zurückzuholen.

Dandridge laut Mazin immer noch die beste Besetzung für die Rolle

Bei dem Release von „The Last of Us“ im Jahr 2013 war Dandridge wahrscheinlich etwas jünger als Marlene, erzählt Mazin. Der Charakter hatte die Apokalypse jedoch schon eine Zeit durchgemacht und war ein wenig mehr verwittert und hatte mehr graue Haare. Dies sei jedoch nichts, was man mit Makeup und einer Perücke nicht hingekommen würde.

„Sie ist ewig jung geblieben“, so Mazin über die Schauspielerin Merle Dandridge. „Es ist 10 Jahre später [nach dem Debüt des ersten Spiels] und sie hat diese wunderbare Ernsthaftigkeit. Die Frage war also wirklich: Hey, wenn wir ihr einfach eine Perücke verpassen, haben wir es geschafft. Das war eine einfache Entscheidung. Es ist natürlich nichts, was wir mit, sagen wir, Troy Baker in Erwägung ziehen könnten.“

Weitere Meldungen zu zur „The Last of Us“-Serie:

Baker, so Mazin, sei „körperlich so ganz anders“ als der Protagonist des Spiels, dem er seine Stimme leiht. In der Serie wird Joel statt von Troy Baker von Pedro Pascal verkörpert. Auch die Synchronsprecherin Ashley Johnson ist in einer anderen Rolle zu sehen, als in den Spielen. Statt Johnson wird Ellie von Bella Ramsey verkörpert. „Ashley Johnson ist in ihren 30ern und wird ganz sicher kein 14-jähriges Mädchen spielen, aber es war wichtig für uns, Platz für sie [die Synchronsprecher] zu finden, weil sie wichtig sind“, so Mazin. „Es geht nicht nur um Fanservice. Es ist eine dramatische genetische Verbindung zwischen dem Spiel und der Serie. Sie mussten dabei sein.“

Quelle: Entertainment Weekly

Weitere Meldungen zu The Last of Us, The Last of Us Serie.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren