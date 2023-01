Ubisoft: Gewerkschaft ruft zum Streik auf und nennt Forderungen

Die Geschäfte von Ubisoft laufen seit einiger Zeit recht holprig. „Skull & Bones“ wurde kürzlich ein weiteres Mal verschoben. Vier noch unangekündigte Produktionen landeten wieder in der Schublade und die jüngsten Markteinführungen blieben laut Ubisoft unter den Erwartungen.

In den kommenden Jahren möchte der französische Publisher das Unternehmen wieder auf Vordermann bringen. Allerdings sorgten die von Yves Guillemot, Geschäftsführer von Ubisoft, geäußerten Pläne für Kritik und Streikaufrufe.

Die Gewerkschaft Solidaires Informatique spricht davon, dass Guillemots Erklärung ein angeschlagenes Ubisoft beschreibt und von den Angestellten verlangt, dass „sie am Zug sind“, um das Unternehmen auf Kurs zu halten.

Laut Solidaires Informatique würde der Ball zwar den Mitarbeitern zugespielt. Allerdings bleibe das Geld in der Tasche von Guillemot und Ubisoft.

„In seiner jüngsten Erklärung kündigte Guillemot eine beunruhigende Zukunft für Ubisoft an. Die Aufforderung an die Mitarbeiter, besonders vorsichtig und strategisch mit ihren Ausgaben umzugehen, ist angesichts der redaktionellen Strategie des Unternehmens in den letzten Jahren zwar ironisch, aber nicht lustig“, heißt es in einer Erklärung der Gewerkschaft.

Wenn Guillemot von „Verschleiß“ und „organisatorischen Anpassungen“ spreche, meine er damit „Personalabbau, diskrete Studioschließungen, Gehaltskürzungen, verdeckte Entlassungen usw.“

Bei mehreren Gelegenheiten habe Guillemot versucht, die Schuld auf die Mitarbeiter abzuwälzen. So erwarte er, dass diese mobilisiert werden, alles geben und so „effizient und schlank wie möglich“ arbeiten. „Diese Worte bedeuten etwas: Überstunden, Druck von Seiten des Managements, Burnout, usw.“, so die Befürchtung der Gewerkschafter.

Gewerkschaft nennt vier Forderungen

Die Gewerkschaft ruft zu einem Streik auf, der am 27. Januar 2023 von 14 bis 18 Uhr laufen soll. Darüber hinaus wurden vier Forderungen aufgestellt. Dazu gehören:

Eine sofortige Erhöhung aller Gehälter um 10 Prozent, unabhängig von den jährlichen Erhöhungen, um die Inflation auszugleichen.

Die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, insbesondere durch die Einführung der 4-Tage-Woche.

Transparenz über die Entwicklung der Belegschaft, sowohl auf lokaler als auch auf globaler Ebene

Ein starkes Engagement gegen verdeckte Entlassungen und eine Verurteilung missbräuchlicher Managementpolitik, die Mitarbeiter zur Kündigung zwingt.

Ubisoft befindet sich seit längerer Zeit in Turbulenzen, die sich auf den Aktienwert des Unternehmens niederschlugen. Dieser liegt momentan bei um die 20 Euro pro Aktie, nachdem das Unternehmen Anfang 2021 noch für 80 bis 90 Euro pro Aktie gehandelt wurde.

