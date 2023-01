Wo Long Fallen Dynasty: Neues Gameplay zeigt das zweite Kapitel und den Zhuyan-Boss

Um euch die Wartezeit bis zum finalen Release in wenigen Wochen ein wenig zu versüßen, stellten die Entwickler von Team Ninja in dieser Woche einen frischen Story-Trailer zu „Wo Long: Fallen Dynasty“ bereit.

Wer den besagten Trailer verpasst haben sollte, kann ihn hier nachholen – einen Schwung passender Screenshots inklusive. Ergänzend zur Veröffentlichung des Story-Trailers stellte das japanische Entwicklerstudio in Zusammenarbeit mit der GameInformer ein neues Gameplay-Video zum in Kürze erscheinenden Action-Rollenspiel zur Verfügung.

Die Spielszenen ermöglichen euch einen Blick auf das zweite Kapitel von „Wo Long: Fallen Dynasty“ und zeigen euch unter anderem den Kampf gegen den Bossgegner Zhuyan.

Eine düstere Bedrohung in alten China

Wie bereits bekannt sein dürfte, verfrachtet euch „Wo Long: Fallen Dynasty“ in eine fiktive Version des alten Chinas. Die Geschichte setzt im Jahr 184 nach Christus ein. China versinkt im Chaos, als eine Rebellenarmee in Form der Rebellion der Gelben Turbane einen blutigen Weg durch ganz China schlug, um die Han-Dynastie zu stürzen. Was als rechtschaffene Gruppe begann, die danach strebte, eine korrupte Regierung zu stürzen, fiel mit der Zeit selbst der Korruption zum Opfer.

Ihr übernehmt die Kontrolle über einen namenlosen Helden, der sich der Bedrohung, die von der Rebellion ausgeht, entgegenstellt und sich schnell in einem gnadenlosen Kampf um die Zukunft des alten Chinas wiederfindet. Team Ninja-typisch soll „Wo Long: Fallen Dynasty“ vor allem mit seinen packenden Bosskämpfen und dem knackigen Schwierigkeitsgrad punkten.

„Wo Long: Fallen Dynasty“ wird am 3. März 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht. Nach dem Release sind insgesamt drei Download-Erweiterungen geplant, die bis Ende des Jahres veröffentlicht werden sollen.

