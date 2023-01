Age of Wonders 4: Neuer Strategie-Titel von Triumph angekündigt – Trailer, Details & Termin

Mit "Age of Wonders 4" kündigte der Publisher Paradox Interactive heute das neueste Projekt der Triumph Studios an. Wir liefern euch den ersten Trailer, Details zur spielerischen Umsetzung und den Releasetermin des Strategie-Titels.

In Zusammenarbeit mit dem Publisher Paradox Interactive kündigte das auf Strategie-Spiele spezialisierte niederländische Studio Triumph heute die laufenden Arbeiten an „Age of Wonders 4“ an.

Der neue Strategie-Titel der „Overlord“-Macher wird im Frühjahr für die Konsolen sowie den PC veröffentlicht und laut offiziellen Angaben „ein neues Maß an Anpassbarkeit und Wiederspielbarkeit für die typischen Imperien, das Rollenspiel und die taktischen Kämpfe der Reihe bieten“.

In „Age of Wonders 4“ laden euch die Entwickler der Triumph Studios dazu ein, ein eigenes Fantasy-Reich zu regieren und dieses vor dem dunklen Einfluss durchtriebener Magierkönige zu schützen, die unter den Sterblichen herrschen möchten.

Spielerisch wird dabei eine Mischung aus Strategie, Rollenspiel und rundenbasiertem Kampf geboten. Ihr greift beim Kampf um das Schicksal eures Reiches auf die sogenannten „Tomes of Magic“ zurück, um arkane Zerstörung zu entfesseln, eure Armeen weiterzuentwickeln und neue Fähigkeiten zu erlernen.

Jede Entscheidung eröffnet neue Möglichkeiten

„Die Spieler gestalten die eigene Anhängerschaft, indem sie Körperformen, gesellschaftliche Eigenschaften und arkane Kräfte kombinieren. Sie können alles erschaffen, angefangen von einem Kannibalen-Halblingen-Klan bis hin zu mystischen Mondelfen, oder sie bilden ihre Lieblingsfantasiefigur nach“, heißt es zu den Möglichkeiten, die beim Aufbau eures Imperiums auf euch warten. Weiter führen die Entwickler aus, dass jede eurer Entscheidungen, die ihr in der Kampagne trefft, für neue Möglichkeiten sorgen wird.

Darüber hinaus soll „Age of Wonders 4“ in den Gefechten mit taktischen Vorteilen, tiefen vielschichtigen Strategien und den zahlreichen Einheiten für eine strategisch anspruchsvolle Spielerfahrung sorgen, bei der auch erfahrene Genrefans auf ihre Kosten kommen. Abgerundet wird die abwechslungsreiche Spielwelt laut den Triumph Studios vom neuen Ereignissystem.

Hier beeinflussen eure Entscheidungen das gesamte Reich, „wenn beispielsweise Ruhm durch brutale Herrschaft erzielt wird, durch listige Allianzen oder durch ultimatives arkanes Wissen.“ Die eigenen Kreationen können in späteren Spielen sogar als potenzielle Rivalen oder Verbündete erscheinen.

„Age of Wonders 4“ erscheint 2. Mai 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S. Anbei der offizielle Trailer zur heutigen Ankündigung und ein umfangreiches Enthüllungs-Video mit ersten Spielszenen.

