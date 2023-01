Dead Space: Entwickler gruselt sich, es nachts mit Kopfhörern zu spielen

Schon am 27. Januar 2023 wird das Remake des ursprünglich 2008 erschienenen „Dead Space“ veröffentlicht. Die Neuauflage soll beim Gruselfaktor dem älteren Original in nichts nachstehen. So erzählte der technische Leiter des „Dead Space“-Teams beim Entwickler Motive Studio, David Robillard, dass er sich beim Spielen des Titels bei Tageslicht wesentlich wohler fühlen würde. „Wenn ich es nachts spiele, kann ich es nicht mit Kopfhörern spielen. Es ist einfach zu gruselig“, so der Entwickler.

Entwickler lobt die Atmosphäre des Remakes

Warum er sich so gruselt, kann Robillard gleich mit beantworten: „Einfach die Menge an Realismus und die Atmosphäre. Nicht nur visuell. Wegen der Art und Weise, wie wir mit Sound, Atmosphäre und Effekten umgehen, mit Systemen, die versuchen, dich zu erschrecken. Diese Dinge hätte man [auf der PS4] machen können, aber nicht auf dem Niveau, auf dem wir sie heute machen. Und sie tragen wirklich viel zu dieser Art von Genre bei und lassen das ganze Erlebnis noch mehr zusammenwachsen.“

Senior Producer Phillipe Ducharme erzählte, dass er das Original aus 2008 zu Beginn des Remake-Projekts mehrfach durchspielte, damit er alles vor seinem geistigen Auge sehen konnte. „Die Immersion war eines der stärksten Verkaufsargumente“, so Ducharme. „Für uns war alles, was wir tun konnten, um diese Immersion zu verbessern, ein automatisches Ja.“

„Wenn wir es schaffen, dass der Spieler das Gamepad in der Hand hält und das ganze Spiel durchspielt, ohne das Pad wegzulegen, dass er 12, 14, 15 Stunden am Stück spielt, weil er so vertieft ist, dass er nicht einmal auf die Toilette gehen will“, fährt Ducharme fort, bevor er lacht und einwirft: „Das ist nicht gesund.“ Es ginge jedoch darum, den Spieler wirklich zu fesseln. „Wenn das der Fall ist, weil sie sich auf das Spiel eingelassen haben und es nicht mehr weglegen wollen, dann haben wir es geschafft, diese Immersion zu erzeugen.“

