Detroit Become Human: Verkäufe erreichen neuen Meilenstein

Quantic Dream hat sich auf Twitter zum Erfolg von „Detroit Become Human“ zu Wort gemeldet und bestätigt, dass der Titel, der ursprünglich im Jahr 2018 auf der PS4 veröffentlicht wurde, weltweit acht Millionen Mal verkauft werden konnte.

Damit ist „Detroit Become Human“ das erfolgreichste Projekt des Unternehmens, wobei zu beachten ist, dass die Verkäufe sowohl die PlayStation- als auch die PC-Versionen des Spiels umfassen.

Mit Androiden in Detroit unterwegs

„Detroit Become Human“ ist ein Adventure-Videospiel, das von Quantic Dream entwickelt und von Sony Interactive Entertainment veröffentlicht wurde. Der Titel handelt von Androiden, die in einer von Menschen bevölkerten Stadt namens Detroit leben.

Spieler übernehmen im Verlauf der Handlung die Kontrolle über drei Androiden, die verschiedenen Aufgaben nachgehen und Entscheidungen treffen müssen, während sie unter anderem versuchen, Probleme mit der Androiden-Population in Detroit zu lösen.

Der bekannte Insider Tom Henderson enthüllte im September 2021, dass es ursprünglich eine weitere Protagonistin geben sollte. Dabei handelte es sich um eine „Hurendroidin“ mit blonden Haaren und großen Brüsten. Sony war allerdings nicht allzu angetan von dieser Idee.

Zum PS4-Launch kam „Detroit Become Human“ auf einen Metascore von 78. Der User-Score pendelte sich auf Basis von mehr als 6.000 abgegebenen Meinungen bei 8.8 ein.

Das zuständige französisches Entwicklerstudio, das von David Cage gegründet wurde, machte sich in den vergangenen Jahren vor allem mit interaktiven Dramen einen Namen. So brachte Quantic Dream neben „Detroit Become Human“ Spiele wie „Heavy Rain“ und „Beyond: Two Souls“ auf den Markt

Quantic Dream arbeitet derzeit an „Star Wars Eclipse“, einem Spiel, das erst in ein paar Jahren erscheinen wird. Während umfangreiche Details noch ausstehen, verwiesen die Macher kürzlich darauf, dass es spielerisch betrachtet keine Kopie von „Detroit“ werden soll.

