EA Sports PGA Tour: Gameplay-Trailer und Erscheinungstermin enthüllt

Am heutigen Abend hat Electronic Arts einen offiziellen Erscheinungstermin für die Golfsimulation „EA Sports PGA Tour“ bekanntgegeben. Demnach wird man bereits am 24. März 2023 auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC den Ball abschlagen können.

Augusta National ist auch mit von der Partie

Mit der Sportsimulation erhaltet ihr die Heimat des Masters Tournaments, der PGA Championship, der U.S. Open Championship und der The Open. Darüber hinaus werdet ihr das „Road to the Masters“ erleben können, in dem die Entwickler die Tradition mit der Spannung verbinden möchten.

Dadurch bekommt man das Augusta National, Herausforderungen, Turniere und mit dem Masters verbundenes Equipment. Zudem kann man sich auf zahlreiche Live-Service-Inhalte einstellen, die im Laufe der Saison der PGA TOUR 2023 sowie der LPGA Tour erscheinen werden.

Cam Weber, EVP und GM von EA Sports, sagte im Rahmen der Pressemeldung: „Wir präsentieren Spielenden in aller Welt das führende PGA-TOUR-Erlebnis mit realen Golfdaten, die bei jedem Schlag ein unglaublich realistisches Gameplay gewährleisten. Außerdem umfasst das Spiel einige der bekanntesten Kurse der Welt, die überaus detailliert gerendert wurden. Vom Old Course von St Andrews bis hin zum Pebble Beach Golf Links und mehr … wir geben Spielenden die Chance, in EA SPORTS PGA TOUR wie nie zuvor auf legendären Golfkursen abzuschlagen.“

Durch Pure Strike erhalten die Spieler sämtliche Tools, um jedes Loch auf jedem Kurs realistisch zu spielen. Mit ShotLink von CDW und TrackMan werden die Schwungbewegungen und Attribute der einzelnen Profigolfer im Spiel präzise dargestellt. Eine flüssige Schwungmechanik, ein innovatives Ballverhalten und eine lebensnahe Kursdynamik sollen euch an „EA Sports PGA Tour“ fesseln.

Ein neuer Gameplay-Trailer gewährt euch einen Blick auf die Golfsimulation:

