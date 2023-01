Genshin Impact: Neues Update erleichtert das Reisen mit Teleportern

Das beliebte Gacha-Game „Genshin Impact“ hat unlängst das Update 3.4 erhalten. Mit dabei ist eine kleine Änderung, die den Spielern das Reisen in der Welt von Teyvat enorm erleichtert.

Das Gacha-Spiel „Genshin Impact“ hat kürzlich ein neues Update erhalten. Die Spielversion 3.4 bringt einige neue Inhalte und Belohnungen mit sich. Neben den beiden neuen Dendro-Charakteren Alhaitham und Yaoyao warten auch das beliebte Event „Laternenritual“ sowie die neue Region „Wüste von Hadramaveth“ auf die Reisenden.

Wo wir gerade bei Reisen wären: Die Entwickler haben dem Spiel auch noch ein praktisches neues Feature verpasst. Spieler können nun auf der Weltkarte sehen, ob sich Teleportpunkte auf der Oberwelt oder unter der Erde befinden.

Praktisches Icon zeigt Standorte von Teleportpunkten an

Nach dem Update 3.4 finden die Spieler bei den Teleportpunkten in „Genshin Impact“, die sich unter der Erde befinden, nun ein neues Icon. Dies ist sowohl bei den Teleportern als auch bei den Domänen der Fall. Zudem wird das Zeichen sowohl bei bereits freigeschalteten Teleportern als auch bei Wegpunkten angezeigt, die die Spieler noch besuchen müssen.

Das neue Feature ist besonders in der Region Sumeru von Vorteil, die mit Version 3.0 zu „Genshin Impact“ hinzugefügt wurde. Das neue Gebiet ist voller Wälder und Höhlen, die mit vielen verschiedenen Ebenen aufwarten. Die Spieler haben oft kritisiert, dass es keine Anzeige dafür gibt, wo sich die Teleportpunkte befinden. Auf den täglichen Reisen durch die Spielwelt konnte es so leicht vorkommen, dass man sich auf den Weg zu Quests oder Aufgaben versehentlich in eine Höhle teleportiert.

Mehr zum Thema:

Heute hat in „Genshin Impact“ zudem das beliebte Event „Laternenritual“ begonnen. Bei der Teilnahme können die Spieler verschiedene Belohnungen verdienen. Unter anderem können sie sich nach einigen erledigten Aufgaben einen kostenlosen Vier-Sterne-Charakter aus der Region Liyue aussuchen. Zur Auswahl stehen Beidou, Chongyun, Ningguang, Xiangling, Xinyan, Xingqiu, Yanfei, Yun Jin oder der neue Charakter Yaoyao.

Quelle: PCGamesN

Weitere Meldungen zu Genshin Impact.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren